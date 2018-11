Djokovič je favoritem Turnaje mistrů, může se vyrovnat Federerovi

Právě Švýcar Federer by měl být při neúčasti zraněného Španěla Rafaela Nadala největším sokem Djokoviče v boji o titul na vrcholu sezony. Finálový turnaj nejlepší osmičky tenistů roku se hraje s dotací 8,5 milionu dolarů a začne v neděli.

Djokovič narazí ve Skupině Gustava Kuertena na svěřence Ivana Lendla Alexandera Zvereva z Německa, Chorvata Marina Čiliče a náhradníka za Nadala Johna Isnera z USA. Federer bude hrát o postup do semifinále ze Skupiny Lleytona Hewitta s Kevinem Andersonem z JAR, Dominicem Thiemem z Rakouska a Japoncem Keiem Nišikorim, který nahradil zraněného Argentince Juana Martína del Potra.

Jednatřicetiletý Djokovič vyhrál Turnaj mistrů poprvé před deseti lety ještě v Šanghaji, v londýnské hale slavil čtyřikrát po sobě v letech 2012 až 2015 a ještě v roce 2016 prohrál ve finále. „Zažil jsem tady hodně úspěchů,“ řekl Srb. „Je to skvělá scéna pro tenis, cítíte se zde jako rockové hvězdy před plným domem.“

V britské metropoli se Masters bude konat do roku 2020. V srpnu už vedení ATP začalo přijímat přihlášky pořadatelů do výběrového řízení pro další období. „Turnaj je v Londýně úspěšný, ale chtělo by to změnu a více cestovat po světě,“ řekl Djokovič.

Federer se naposledy radoval z triumfu v roce 2011. „Na Masters hrajete od prvního míče pod tlakem. Nejde se jako na běžném turnaji v pavouku dostat do tempa. Tady se hraje od podlahy hned,“ řekl švýcarský hráč. V sedmatřiceti by případně slavil na Masters posedmé a byl by to jeho jubilejní stý titul v kariéře.

Vítěz bude v londýnské O2 areně znám 18. listopadu a už předem je jisté, že jím bude jiný hráč než vloni. V minulé sezoně Bulhar Grigor Dimitrov ve finále porazil Belgičana Davida Goffina, ale ani jeden z nich se ale letos nekvalifikoval. Neporažený vítěz si vydělá 2,712 milionu dolarů.

Český tenista se na Turnaji mistrů naposledy objevil díky Tomáši Berdychovi před třemi lety. Jediným českým vítězem je Lendl, pětinásobný šampion z let 1981, 1982, 1985, 1986 a 1987.