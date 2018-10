Svitolinová první finalistkou. Vyzve ji Plíšková, nebo Stephensová

Připravujeme podrobnosti...

Svitolinová sahá po životním úspěchu, zahraje si finále Turnaje mistryň. V Singapuru září. Po skalpu dvou Češek a dánské obhájkyně titulu Caroline Wozniacké si připsala také vítězství nad Bertensovou.

„V posledním zápase sezony se pokusím předvést to nejlepší a nechám na kurtu všechno,“ slíbila Svitolinová divákům ještě na kurtu. V neděli se utká buď s Plíškovou, nebo se Stephensovou.

Proti Bertensové to byl souboj dvou odlišných stylů.

Agresivního, útočného tenisu podpořeného skvělým podáním a precizní obrany s citlivými změnami tempa hry. Bertensová tlačila, Svitolinová běhala. A byla z toho nadmíru napínavá podívaná.

První set rozhodla dvojchyba,po níž Bertensová vzteky mrštila raketou, druhý tie-break a ten třetí zase jeden nepřesný bekhendový kros, jehož následkem bylo ztracené podání.

Klíčové zaváhání předvedla Bertensová, která v celém mači doplácela na přílišné riziko a z něho plynoucí nevynucené chyby. Svitolinová jí vrátila letošní porážku z betonu v Cincinnati. Nizozemka tak nyní má s Ukrajinkou lehce negativní bilanci 1:2.

Udělá Plíšková další krok?

Rok 2016, konec ve skupině.

Rok 2017, postup do semifinále.

A letos? Plíšková se může zase zlepšit a postoupit na Turnaji mistryň do boje o titul. Z Bílé skupiny postoupila díky svému velkému poprvé - ve čtvrtek si připsala premiérovou výhru na okruhu WTA nad krajankou Petrou Kvitovou.

„Obrovské vítězství. Nemůžu být šťastnější,“ jásala.



Teď stojí proti Stephensové a může se v Singapuru dostat do finále. „Bylo by hezké dostat se o jeden krok dál. Ale nechci sama sebe dostávat pod tlak. Do finále chce samozřejmě každá. Uvidíme.“

S Američankou má zatím mírně negativní bilanci 1:2, jenže poslední porážka je už hodně vousatá - z roku 2015, kdy se střetly v Pekingu. Poslední mač vyzněl pro Plíškovou, letos triumfovala na antuce v Madridu.

Obě útočně hrající tenistky se spolu na kurtu nikdy nezdržely příliš dlouho, pokaždé jim stačily dva sety a nikdy neodehrály více než 17 her.

Světová osmička jde do zápasu povzbuzená čerstvou dohodou se svou trenérkou Rennae Stubbsovou, se sympatickou Australankou bude spolupracovat i další rok. „Jsem ráda, že jsme našly společnou cestu,“ říká Plíšková před semifinále.