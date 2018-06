Z podvodníka hrdinou. Jak Cecchinato naučil Itálii zase fandit tenisu

Flavia Pennettaová vyhrála US Open 2015, Francesca Schiavoneová Roland Garros 2010, do toho Sara Erraniová a Roberta Vinciová vládly grandslamům ve čtyřhrách... Se skvělou generací Italky v letech 2006 až 2013 vyhrály čtyřikrát Fed Cup, tamní mužský tenis však strádal. Až přišel Cecchinato: do semifinále grandslamu prošel jako první Ital od roku 1978, kdy to svedl Corrado Barazzutti.