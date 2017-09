Laver Cup není exhibice, říká Federer. Láká ho debl s Nadalem i Berdychem

V množném čísle mluví záměrně: na nové akci se totiž představí v jednom týmu po boku dalších hvězd z Evropy, například Rafaela Nadala, Alexandra Zvereva, Tomáše Berdycha či Marina Čiliče.

Proti nim se od pátku do neděle pokusí v pražské O 2 areně uspět tým Světa s Juanem Martinem del Potrem, Johnem Isnerem či Nickem Kyrgiosem.

„Chceme hrát dobře, užít si to a bylo by skvělé vyhrát první Laver Cup v historii pro Evropu,“ prohlásil Federer po příletu do Prahy.

Na co se nejvíc těšíte?

Těším se, jak bude vypadat aréna, jaký bude kurt, protože vím, že se chystají nějaké speciality. Je hezké být zpátky v Praze.

Jak jsou na tom vaše záda, která vás během léta trápila?

Jsou v pořádku. Bylo pro mě důležité si odpočinout. Byl jsem docela zničený po US Open. Byl jsem unavený a hodně věcí mě bolelo. Teď se cítím lépe a jsem rád, že jsem měl šanci si oddychnout.

Máte představu, kolik zápasů byste chtěl během Laver Cupu odehrát?

Pokusím se být k dispozici co nejvíc, jak to bude možné. Ale ve finále to bude rozhodnutí kapitána Björna Borga. Podám mu vždycky co nejvíc informací o sobě, jak se cítím. Když budu mít pocit, že můžu být přínosem, tak nastoupím. Pokud bude hrát někdo v trénincích lépe a ukáže lepší formu, tak ať nastoupí on. Doufám, že bych si mohl zahrát debla s Rafou a alespoň jeden singl. Uvidíme, který den na mě vyjde, protože do tohoto rozhodnutí bude vstupovat i taktika (zápasy v pátek se počítají za jeden bod, v sobotu za dva, v neděli za tři).

Jak důležitý je pro vás Laver Cup ve srovnání s Davis Cupem a olympiádou?

Je to nový turnaj. Doufejme, že jde o začátek dlouhé a slavné tradice. Těžko se turnaj srovnává s olympiádou, která existuje již věky. Davis Cup je vlastně ten samý případ. Jde o úplně odlišné akce, které se nedají moc porovnávat. Nejlepší bude, když si lidé najdou čas, podívají se na Laver Cup a pak si sami udělají obrázek.

Mohou se hráči vydat na konci dlouhé a vyčerpávající sezony ze všeho na akci, která svým nádechem připomíná exhibici?

Sezona je dlouhá a náročná, proto se Laver Cup hraje jen tři dny a myslím, že žádný hráč nebude muset nastoupit každý den. Měli bychom to všichni jednoduše zvládnout. Tvrdé je hrát třeba pět dnů po sobě nebo čtyři pět týdnů v řadě. Ale hrát tři dny v kuse, to děláme v trénincích pořád; tady to akorát budou zápasy. Bude to určitě mnohem víc než exhibice. Nemám rád, když to tak lidi nazývají. Nemělo by to tak být, protože hrajeme na počest Roda Lavera. A Björn Borg jako kapitán určitě chce vyhrát a John McEnroe také nebude chtít prohrát.

Bavili jste se už o Laver Cupu s ostatními tenisty, kteří se chystají do Prahy?

Hlavně s Rafou a Tomášem. A pak během US Open, jakmile jsme věděli, kdo bude v týmech. Předtím nebylo úplně zřejmé, kdo se do nich dostane. Ale když se to vyjasnilo, přišli za námi Isner, Querrey a další hráči z týmu Světa a říkali, že teď už spolu nesmíme mluvit - ve srandě, samozřejmě. Ale teď už to bude vážnější. Jsem nadšený, že máme tak silný tým a určitě se budeme navzájem podporovat.

Grandslamové tituly jste si mezi sebe letos rozdělili s Rafaelem Nadalem, dva třicátníci. Nepřipadá vám, jako by byl nějaký jiný rok než 2017?

Jo, připomíná to roky 2005 nebo 2006. Ale stalo se to o deset let později. Je to skvělé. Byl jsem nadšený, že Rafa vyhrál US Open, povedl se mu úžasný grandslam. Myslím, že pro nás oba jsou letos dva grandslamové tituly velkým překvapením. Možná nám pomohla zranění ostatních hráčů, ale stejně jsme jim pomohli i my v minulých letech, když jsme nebyli v nejlepší kondici. I tak je to pro nás snová sezona. Teď ji můžeme jen dokončit ve velkém stylu tady a na dalších turnajích. Už se na Rafu těším, až mu pogratuluju osobně.

Bude zvláštní být s Rafou v jednom týmu?

Trochu. Bude to zvláštní, ale dobrý pocit. Potkáváme se už dlouho, měli jsme spolu velké bitvy a je skvělé ho mít konečně na své straně sítě, třeba ve čtyřhře. Nebo ho jen podporovat a obdivovat jeho hru, jeho charakter. Občas na něj koukáte a trochu doufáte, že prohraje, protože si říkáte, že hrát s jeho soupeřem může být trochu snazší. Teď mu budu v každém zápase hodně, hodně fandit. Bude to jiné po tolika letech fandit Rafovi.

S kým byste si chtěl zahrát čtyřhru?

Přemýšlel jsem, jaký pár by byl pro nás nejlepší. Nevím, kdo k sobě nejlépe pasuje. Rád bych si zahrál s Rafou, ale i s Tomášem Berdychem můžeme vytvořit dobrý pár. Nevím, jak Thiem a Zverev hrajou čtyřhru, ale mají dost silné údery a tenis umí dost dobře, aby jim šla skvěle. Bude zajímavé, co kapitán Borg vymyslí. I Čilič má výborný servis, což taky může být variantou, ale uvidíme. Jsou jen tři debly, tak musíme zvolit nejlepší možnosti.