Soupeř mě zprvu zaskočil, přiznal pardubický šampion Rosol

Ba co víc - dokonce mu dal přednost před prestižnějším challengerem v Miláně. A rozhodně nelituje. V sobotu na centrkurtu LTC u zámku vybojoval první titul v singlu po čtyřech letech, když porazil německého vyzyvatele Petera Torebka ve dvou setech 6:4 a 6:0.

„Jsem strašně rád, že se mi tu podařilo vyhrát,“ svěřil se Rosol po triumfu. „V dnešní době to není vůbec samozřejmost, protože se všichni i na podobných turnajích chtějí ukázat. Není snadné se v žebříčku dostat zpátky nahoru. Každý bojuje o to, udržet se vůbec na mapě,“ podotkl 32letý dvojnásobný vítěz Davis Cupu.

Než se proti Torebkovi dostal do ráže, chvíli mu to trvalo. Coby jasná jednička Rieter Open (Torebko byl šestý nasazený) musel obracet první set z nepříznivých 1:4; jakmile však srovnal skóre na 4:4, kurt už patřil jenom jemu. Rosolova cesta k prvenství trvala 56 minut.

„Zpočátku jsem měl trošku problémy s raketou a soupeř mě překvapil svojí hrou. Byl jsem nervózní, jelikož jsem měl potvrdit očekávání diváků a vyhrát,“ vysvětloval Rosol. „Ale jak jsem si vzal zpátky podání a bylo to 3:4, tak už jsem se cítil v klidu a tušil, že by to mohlo jít dál.“

A šlo. Torebko, který do té doby předváděl výborný tenis, úplně vypadl z role.

„Hráči jako Lukáš umějí pozvednout úroveň své hry a kompletně ji změnit, i když nezačnou valně. Už jsem to letos viděl u Chorvata Čiliče ve čtyřhře Davis Cupu proti Kanadě. Nehrál dobře, pak náhle přišel zničehonic povedený úder a nakoplo ho to,“ srovnával Torebko, jenž v Pardubicích účastí ve finále napodobil rok 2016. „Prováhal jsem příležitost Lukášův nástup zastavit. Pak už to jelo rychle...“ líčil rezignovaně.

Třicetiletý Němec nevěděl, kde mu hlava stojí, Rosolův agresivní tenis na něj byl prostě moc. Na pohodě mu nepřidávalo ani početné publikum, které po celý duel přirozeně stálo na soupeřově straně.

„Na začátku jsem si to nepřipouštěl, protože se mi dařilo. Ale když mi to potom přestalo jít a oni tleskali po každém Lukášově vítězném balonu, říkal jsem si: Uáá, už zase... Samozřejmě to je nevýhoda. Ale to je stejné jako ve fotbale či v jiných sportech. Měl jsem se lépe koncentrovat a nevšímat si toho,“ sdělil Torebko, který z Pardubic spěchal na ligové utkání do vlasti.

Rosol se chystal do Itálie, už včera ráno odletěl na turnaj do Recanati nedaleko Ancony, kde vymění antuku za tvrdý povrch.

„Potom přijde na řadu Perugia, kvalifikace v chorvatském Umagu, turnaje v Praze a v Liberci,“ nastínil svoje plány.

Ani jeden z pardubických finalistů se tak neobjeví na návazném orlickoústeckém Rieter Open (dotace 15 tisíc dolarů), který začal včerejšími kvalifikacemi dvouher a dnes se naplno rozjede jejich prvním kolem. Měli by tam však hrát oba semifinalisté: Rus Roman Safiullin jako druhý nasazený za Markem Jaloviecem a také Tadeáš Paroulek, jenž se do předposledního kola probil jako šťastný poražený z kvalifikace.