Vítězný Poljak na Rieter Open lépe kočíroval vlastní nervy

Letošek klapl. Budoucnost závisí na ITF Zatímco při předchozím turnaji kategorie ITF Futures Rieter Open v Pardubicích tenisty často vyháněl z kurtů intenzivní déšť, v Ústí nad Orlicí se nikam schovávat nemuseli. Pokud jim něco mohlo vadit, byla to leda tropická vedra, která kulminovala ve čtvrtek. I když - na ta jsou z turnajů v zahraničí povětšinou zvyklí. „Počasí si dlouhodobě umíme zařídit, to je fajn,“ radoval se organizátor orlickoústeckého turnaje Vladimír Vaněk, podle nějž se na dvorce V Lukách opět sjela i solidní konkurence. „Samozřejmě tu nehrál Lukáš Rosol jako v Pardubicích, ale někteří hráči naznačili potenciál. Hanka Mandlíková (čtyřnásobná grandslamová vítězka), která tu byla dva dny, říkala, že je překvapená vysokou úrovní některých mladých českých tenistů, které viděla. Že jsou na tom v tomhle věku líp než Američani,“ líčil Vaněk. Přes další povedený ročník (již 4.) zatím není zřejmé, zda se v Ústí bude hrát i napřesrok. Jasněji by mělo být koncem léta. „ITF (Mezinárodní tenisová federace) chystá ‚reorganizaci‘ těchto turnajů. Chtějí zavést paralelní tour, na které by se nehrálo o body do žebříčku ATP, ale jen o zvláštní body do ITF. Pak by klesla úroveň našeho turnaje rapidně dolů a myslím, že bychom do toho nešli. Údajně za to všechno může korupce, která na turnajích probíhá kvůli sázkařským mafiím. Jsou s tím problémy i tady,“ řekl Vaněk.