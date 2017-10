Tenista vybízí ke smíru. Bylo mi k pláči, řekl Nadal o dění v Katalánsku

V Pekingu aktuálně zápolí o to, aby ještě navýšil svůj náskok v čele žebříčku ATP. Nadal je však sportovní celebritou, což jej v 21. století předurčuje k tomu, aby byl připraven hodnotit i záležitosti mimo branky, body a vteřiny.

A jeho země má teď problém. „Bylo mi k pláči,“ pronesl, když byl dotázán na katalánské referendum. Bohatá část Španělska touží po nezávislosti, vláda v Madridu plebiscit označila za nelegální a střety s policií přinesly mnoho zraněných, ještě více vzteku a další vyhrocení situace.

„Je smutné vidět v takové pozici zemi, v níž spolu umíme koexistovat a můžeme dávat světu dobrý příklad,“ řekl před novináři v Pekingu. „Místo toho se prezentujeme v negativním světle. Existují lidé, kteří chtějí pomocí manipulací rozeštvávat společnost. Výsledkem je chaos, který by v této době neměl vůbec vzniknout. Jsme mírumilovná země.“

Rodák z Manacoru na ostrově Mallorca je vášnivým fanouškem fotbalového Realu Madrid, ale sportovní přízeň přece neznamená, že by jí měl podřídit důležitější postoje. Už na Laver Cupu v Praze, když se referendum blížilo, na něj byl tázán - a šlo znát, s jakou pečlivostí váží slova. Dokonce se omlouval, že v angličtině nedokáže přesně vystihnout všechny nuance, které se mu honí hlavou.

Po neveselých obrázcích z Katalánska se ale promluvit nezdráhal.

„Strávil jsem zde hodně času, zažil hodně důležitých chvil,“ říká o území s centrem v Barceloně. „Vidět společnost takto zradikalizovanou mě překvapuje a zklamává. Je důležité hledat naději. Z dialogu se může zrodit řešení.“



O napětí ve Španělsku svědčí i to, že část příznivců na srazu fotbalové reprezentace vypískala oporu Barcelony Piquého a přidala urážky a nenávistné transparenty. Právě kvůli postoji hvězdného obránce k referendu. „Bylo to barbarství,“ řekl Josep Vives, mluvčí Barcelony. „Kde to jsme, když se hráč svobodně vyjádří a slyší urážky?“

Nadal to vše sleduje na druhé straně planety - a není mu lehko.

„Je na čase si sednout, promluvit a dosáhnout dohody,“ vybízí tenisová superstar. „Ale to vyžaduje dobrou vůli od obou stran. A hlavně ať už se nikdy neopakuje to, co se stalo. Bylo to tak smutné.“