Trofeje, potítka i talismany. Aneb deset let české tenisové radosti

Poháry pro šampiony Davis Cupu a vítězky Fed Cupu. Wimbledonský talíř za účast ve finále. Ale také šťastný plyšák Lucie Šafářové, potítka a čelenka Petry Kvitové, mikina kouče Jaroslava Navrátila.

Na to vše se mohou podívat fanoušci v nejtěsnější blízkosti místa, kde se rodily velké úspěchy českých tenistů a tenistek. V pražské Galerii Harfa hned vedle O2 areny se dočasně nachází výstava vyzdvihující období 2007 až 2017.

Neboli desetiletku velké radosti, vždyť mužská reprezentace vládla světu dvakrát (2012, 2013) a ta ženská dokonce pětkrát (2011, 2012, 2014, 2015, 2016). Ani nemluvě o individuálních počinech jednotlivých hvězd.

„Těžko vybírat jeden moment,“ dumal Berdych u památných snímků. „Vítězná finále byla neuvěřitelná, ale zároveň je vždycky důležité to, co jim předcházelo.“ A Štěpánek souhlasil: „Přesně tak, celé to má svůj vývoj a příběh.“



Výstavu zahájili právě parťáci z vítězných daviscupových týmů. Odstartovala ve čtvrtek, v den velké rozlučky Radka Štěpánka, a potrvá až do finále fedcupového družstva, které bude proti USA v O2 areně 10. a 11. listopadu útočit na další titul.

„Co připravuju svoji rozlučku, vzpomínky se vracejí čím dál víc,“ uznává Štěpánek. „A dnešek je pro mě celý o vzpomínání.“

V roce 2007 vše započalo tím, že Češi v baráži proti Švýcarsku odvrátili mečbol v deblu a nakonec se v elitní skupině udrželi. Pak přišly hody.

„Tohle už je jen sbírání třešniček na dortu,“ líčil Berdych. „Předcházela tomu strašná dřina odmalička, abyste se mohli probojovat na tuhle úroveň, do Davis Cupu. Kolik kluků hraje tenis a do reprezentace to nedotáhnou... A když jo, výsledky nejsou pokaždé takové. Tohle bylo neuvěřitelné období.“

U reprezentací i jedinců. On sám přidal do sbírky cenných suvenýrů ten, který dostal za finále v All England Clubu 2010. „Sice bylo prohrané, ale poháry za Davis Cup už tady jsou, tak aby lidi mohli vidět i něco jiného,“ řekl Berdych. Poblíž se nachází třeba trofej za výhru ve čtyřhře Australian Open od Lucie Šafářové z roku 2015, v níž si spokojeně hoví plyšová koala.

Spousta výher, spousta památek. A za měsíc mohou přibýt další.