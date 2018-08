Nejsem ve formě, říká Michnev. Přesto na domácím šampionátu dál vítězí

„Mívám výpadek, kdy udělám tři čtyři lehké chyby, a to se s lepšími hráči nesmí stávat.“ Byť hraje doma a je nasazenou dvojkou, na zisk titulu si nevěří. „Dívám se ale na nejbližší zápas, každý chci odehrát co nejlépe. Nejsem první ani poslední, komu to zrovna nejde, ale musím se s tím poprat a těším se vždy na další utkání a doufám, že budu hrát lépe než dneska.“

Připouští, že horší forma se může zlomit. „Občas se to stává. Před dvěma roky jsem otočil dva zápasy po sobě z mečbolu a rozjel jsem se. Ve světovém žebříčku jsem se pak dostal dost vysoko. Člověk nikdy neví, kdy to přijde, ale musí tomu jít naproti.“

Čím to je, že se mu nedaří přiblížit světové stovce? „Měl jsem dobře našlápnuto, hrál dobrý tenis, možná chybělo málo... Urvat něco na challengeru, na nějakém větším turnaji. Hrál jsem i turnaje ATP, několik grandslamů. Kdyby se mi tam podařilo nějaký zápas vybojovat, mohl jsem být stovce blíže. Ale i tak byla pořád hodně daleko. Nejlépe jsem byl nějaký dvoustý třicátý na světě, takže pořád tam ta mezera sto třiceti míst byla.“

Nejvýše ve světovém žebříčku se Petr Michnev dostal loni v srpnu – na 229. příčku. Leč během roku se propadl na 601. místo, kde je nyní. Michnev už není mladý, talentovaný tenista, jímž býval.

„Je mi devětadvacet, takže se už ode mne moc nečeká. Ale pořád si myslím, že mohu hrát dobrý tenis. Zahrál jsem pár výborných zápasů s hráči, kteří jsou teď vysoko – Medveděvem (57.), Kačanovem (27.), Halysem (156.). To jsou výborní tenisté. S nimi jsem hrál úplně vyrovnané duely, jednou jsem vyhrál, dvakrát prohrál. A to je na tom tenise krásné, hrát takové zápasy. Pořád si říkám, že bych mohl ještě nějaké velké utkání zvládnout,ale chce to hodně práce. Musím pořád makat a uvidíme, jestli na to ještě mám.“

Pro hráče, kteří nejsou kolem stovky, je hodně těžké se tenisem uživit. Michnev to zatím zvládá. „K životu moc nepotřebuji. To, co na turnajích vydělám, mi pokryje nezbytné náklady. Je to ale hodně náročné,“ uznává. „Nic moc neušetřím, ale dělám, co mě baví. Přijít na kurt a ráno i odpoledne makat je bezva.“

V této sezoně se Michnevovi nejvíce dařilo na turnajích kategorie future v Řecku, kde byl v semifinále a čtvrtfinále. Ve čtyřhře dva future vyhrál, a to s Patrikem Riklem v Mostě a Tadeášem Paroulkem v Trnavě. „K tomu jsme s Tondou Štěpánkem byli ve finále. V deblu mám docela dobrou sezonu.“

Ve světovém žebříčku je v něm na 497. místě. Neuvažuje, že by se čtyřhře věnoval více než singlu? „Sám nevím. Obojí hraji naplno a uvidím, co bude. Ale i to je možnost.“