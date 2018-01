Je tenisový mág konečně zpět? Dá-li Bůh, doufá Djokovič

„Usmívám se navenek i vevnitř. Na tohle jsem čekal půl roku,“ líčil radostně srbský tenista: „Byl to skvělý test. Tenhle sport miluju.“

Jeden z nejsledovanějších comebacků poslední doby je - snad - dopsán. Dvanáctinásobný grandslamový šampion, který často pohybem připomínal fakíra a svými údery kouzelníka, naposledy nastoupil 12. července ve Wimbledonu, kde ve čtvrtfinále proti Tomáši Berdychovi vzdal kvůli zranění lokte.

Nyní si v Melbourne, kde již v pondělí startuje Australian Open, dopřál hned tři zkoušky za den.

Nejprve „přátelák“, v němž udolal Dominica Thiema 6:1, 6:4. Reálnější obrázek nabídla exhibice Tie Break Tens, v níž nejprve v duelu na deset bodů podlehl již penzionovanému Lleytonovi Hewittovi 6:10 a následně naskočil i do čtyřhry; parťákem mu byl Lucas Pouille a na druhé straně kurtu stáli Nick Kyrgios a znovu Thiem.

„Nechci být příliš sebevědomý,“ říkal Djokovič. „Jsem velmi, velmi spokojený s tím, jak to šlo. Ale rozhodně nechci říkat, že to bylo stoprocentní. Momentálně to beru tak, že budu hrát Australian Open – a bude-li Bůh milostivý, všechno bude v dalších pěti dnech fajn,“ dělil se o své pocity.

Ve chvíli, kdy kvůli operaci kyčle na delší dobu vypadl Andy Murray a start Stana Wawrinky dál není jistý, je to pro organizátory i fanoušky bezvadná zpráva. Legendární „Velká čtyřka“ není kompletní, ale Djokovič by aspoň doplnil dvojici Nadal, Federer už na trio.

Nakolik to bude stačit, to je zatím úkol pro astrologa.

Djokovič měl loket na pravé ruce raději ukrytý ve stahovacím rukávu. Nedalo se čekat, že by válel jako ve vrcholných letech, ale... Zvlášť ve zmíněné čtyřhře bylo poznat, na čem musí pracovat: na všem. Chvílemi mu nešel volej, jindy nevyužil „nalitou“ smeč, o podání nemluvě.

Zápasovou nečinností jeho jindy dokonale připravené tělo trochu zrezivělo. Praxe je potřebná.

Djokovič předtím zrušil i původně plánovaný start na turnaji v Dauhá – z obav, aby loktu neublížil: než se v rekonvalescenci vrátit zase zpět, to radši comeback odložit. To, že v Melbourne zase vkročil na kurty, je proto optimistické sdělení.

Což musí těšit i Radka Štěpánka, nového člena Djokovičova trenérského štábu. Slavný Srb o něm pro server Sport 360 na konci roku povídal: „Radek se do role kouče dostal velmi rychle. Nedávno skončil aktivní kariéru, a tak přesně ví, čím si procházím. Má velmi dobrý pozorovatelský talent a s Andrem (Agassim) vycházejí velmi dobře.“

Agassi jakožto „superkouč“ sám vyhrál grandslam v Melbourne čtyřikrát, ale i z tohoto srovnání vyplyne, jak vysoko si v tenisových dějinách stojí jeho aktuální svěřenec – Djokovič slavil v australské výhni hned šest triumfů.

Novak Djokovič Čísla a zajímavosti 30 let je Novaku Djokovičovi, který teď má za sebou půlroční pauzu kvůli zranění lokte.

je Novaku Djokovičovi, který teď má za sebou půlroční pauzu kvůli zranění lokte. 12 grandslamů vyhrál; v open éře je lepší jen trio Sampras (14), Nadal (16), Federer (19).

vyhrál; v open éře je lepší jen trio Sampras (14), Nadal (16), Federer (19). 5 dní zbývá do startu Australian Open, úvodního tenisového grandslamu roku 2018.

Pokud vydrží jeho loket a uspěje ve vzývání přízně božstev, čeká ho těžký návrat na scénu. Počasí točící se od 20 do 40 stupňů, v extrémním případě i více. Soupeři nabití kondicí, neboť sezona teprve startuje, tím pádem možnost dlouhých duelů. Tlak, který k osobnosti jeho formátu neodmyslitelně náleží.

Nebo ne?

Djokovič navenek zdůrazňuje ryzí radost z toho, že se zase může věnovat své nejmilejší činnosti: „Mým obecným cílem je užívat si to, co dělám a co mě žene kupředu. Nejen v tenisu, ale také v životě.“

Po půlroční pauze konečně může oboje spojit. Další dny ukážou, zda to kromě potěchy stačí i na velké výsledky, jichž už kouzelník Novak sesbíral jako málokdo jiný.