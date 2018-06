Zpět na místě činu. Člověk je tu tak malý, říká Šarapovová o Wimbledonu

Tohle je prostě její svět. Velká pódia, velká jména, velká gesta. Společnost celebrit, jako když si spolu s hokejovým šampionem Sidneym Crosbym prošli wimbledonský areál a se známou srbskou performerkou Marinou Abramovičovou pak společně zapózovaly na večírku nadace Eltona Johna.

Maria Šarapovová je však zpátky nejen v tomhle směru. Vrací se hlavně na jeden ze svých nejmilovanějších turnajů: na Wimbledon.

„Žádná slova nedokážou správně vyjádřit to, co prožívá sportovec ve chvílích, kdy kráčí na tyhle kurty,“ vyznala se. „Návraty sem jsou pokaždé výjimečné. Je to místo, kde cítíte, že jste jen malou částečkou místní historie.“

No, zrovna u tenisové carevny by se dalo hovořit o trochu větším zápisu do dějin All England Clubu, vždyť zde v roce 2004 vyhrála památné finále proti Sereně Williamsové (která pak plakala v šatně, což Šarapovová s gustem vyzdvihla ve své biografii).

A hlavně: ruská hvězda není jen tak někdo, jen střípek ve velkém puzzle tenisového univerza. Podle toho se i chová – a jinde v Anglii z toho nemají zrovna radost.

Svůj triumf si doteď hýčkám

Zelené kurty wimbledonské totiž musela dvakrát oželet: loni kvůli zranění a rok předtím kvůli trestu za užívání meldonia. Dopingový odér mnoho turnajů nerozdýchalo a návratu Šarapovové bránili. Britové byli vstřícnější: tamní tenisová asociace LTA jí udělila volnou kartu na turnaj do Birminghamu, což obě strany stvrdily dohodou o tom, že zde Ruska bude dva roky hrát.

Ale smlouvy míní – a člověk mění. Šarapovová letos nepřijela. Důvod? Potřebovala ulevit tělu. „Rozhodla jsem se nehrát před Wimbledonem žádný turnaj. Antuková sezona pro mě se čtyřmi turnaji byla dost dlouhá. Abyste si zajistili co nejdelší kariéru, musíte činit i taková rozhodnutí,“ pronesla.

Zopakovala to v prostředí, které jí pasuje: na exhibiční akci Aspall Tennis Classic. Noblesní setkání pořádá její agentura IMG, koukat na tenis se chodí slavný syn Romeo Beckham, fotbalista Sol Campbell či herečka Emilia Fox. Ještě loni LTA obhajovala udělení divokých karet tím, že ji „britští fanoušci budou moci vidět naživo“.

Nyní podle Guardianu do soukromého klubu na její duel s Řekyní Sakkariovou dorazilo na tribuny asi sto lidí, jiní podle listu dali přednost lekcím vyšívání či mahjongu... V Birminghamu logicky nejásali, že odřekla a pak se ukázala na exhibici. Na druhou stranu se Šarapovová nikdy netajila svým maximálním pragmatismem.

A zvlášť když chce být připravena na akci z nejmilejších. „Svůj wimbledonský triumf si doteď hýčkám,“ řekla. „Ale jinak samozřejmě platí, že jakmile vstoupíte na kurt, výhry minulosti vám nic nezaručí. To je pro mě extra motivace.“

Wimbledonský systém nasazování ji svedl o místo za 25. Serenou Williamsovou. Tenisové prominentky se měly utkat na Roland Garros, Američanka však odstoupila. Taková škoda! Mělo jít o klasickou srážku ikon, které z různých důvodů dlouho chyběly– kvůli mateřství a kvůli dopingu.

Wimbledon 2018 Příloha iDNES.cz

Zatímco Serenu W. pořadatelé vyzdvihli za zásluhy, Maria Š. si současnou pozici vydřela sama s raketou. Od comebacku má solidní bilanci 31-15. Loni bez ztráty setu slavila vítězství na turnaji v Tchien-ťinu. Když zrovna nebojuje se svým tělem, zablýskají se jí oči šampionky jako kdysi; třeba když v Paříži vyškolila Karolínu Plíškovou.

Zase se solidně etablovala: na žebříčku WTA je na 22. místě, v kalendářním pořadí o dvě příčky výše. „Ještě nemám rytmus. Ale papírově je to krok správným směrem,“ pronesla po porážce od Muguruzaové ve čtvrtfinále Roland Garros.

Od té doby si dávala oddech. Tak, aby návrat na místo činu stál za to.