Střet českých hvězd. Kvitová: Chci dál vítězit. Plíšková: Mám své zbraně

Vypadá to až symbolicky: když je nedokážou zastavit soupeřky odjinud, musí se o to postarat Češka. Ale která? Na madridském centrkurtu se proti sobě od 20 hodin postaví dámy, jejichž rozpoložení je bez přehánění mimořádné.

„Vítězkou může být jen jedna. A tak jedna série musí skončit,“ usmála se Petra Kvitová poté, co roznesla Rusku Kasatkinovou 6:4, 6:0. V součtu s výhrou na turnaji v Praze už zvládla devět duelů za sebou.

„Petra zažívá velmi dobrý rok. Je velmi sebevědomá, řekla bych. Bude to těžké, ale nemám co ztratit,“ hecuje se Karolína Plíšková. Ta pro změnu po skvělém výkonu odstranila z cesty světovou jedničku Simonu Halepovou - a s přičtením triumfu ve Stuttgartu má rovněž šňůru devíti vítězství.

Nemluvě o tom, že před těmito individuálními úspěchy obě svými výkony společně pomohly Česku postoupit do finále Fed Cupu.



Tohle je opravdový trhák!

Karolína Plíšková a Petra Kvitová na antuce v Madridu.

Vzájemné střety se dosud omezily na dva duely. Oba na tvrdém povrchu, oba těsně pro Kvitovou: v roce 2014 uspěla ve Wu-chanu 6:3, 2:6, 6:4, o rok později v Sydney 7:6, 7:6.

„Už je to pár let. Od té doby jsem se změnila,“ říká Plíšková. „Na antuce jsme se ještě nestřetly. Cítím, že se můj tenis lepší. Petra předvede to nejlepší, co umí, ale já mám zbraně, které by mohly platit. Mám šanci ji porazit. I když všichni víme, jak dobře hrává proti Češkám.“

To tedy - do nedávné porážky z Miami od Kristýny Plíškové nasbírala proti krajankám úctyhodných 24 triumfů za sebou; na případnou novou sérii pak zadělala v Praze výhrami nad Terezou Smitkovou a Kateřinou Siniakovou.

A nemá důvod si nevěřit ani proti žebříčkově nejlépe postavené Češce.

„Se svými výkony na antuce jsem zatím docela spokojená,“ pronesla Kvitová. „Ať už při Fed Cupu, v Praze nebo tady. Užívám si to. Budu se v tom snažit pokračovat i v pátek, i když vím, jak těžké to bude.“

Start třaskavého derby je naplánován nejdříve na osmou večer; Kvitová ve čtvrtek začala ještě později. Ale ani to ji nerozhodilo.

„Celý den jsem se snažila šetřit síly, přesto jsem se trochu obávala, jestli nebudu potřebovat víc času než obvykle, abych se dostala do rytmu,“ líčila. „Naštěstí jsem byla v pohodě od samého začátku. To je dobré znamení.“

Příjemnou jistotou pro fanoušky je, že se finále tak velké akce bez Češky neobejde. Otázkou zůstává pouze to, zda se jí stane PK, či KP.