Del Potro se zotavuje a na Laver Cupu nebude, nahradí ho Tiafoe

Tenis

Zvětšit fotografii Argentinec Juan Martín del Potro v akci při semifinále US Open. | foto: AP

dnes 22:14

Na nedávném US Open se Juan Martín del Potro blýskl jízdou do semifinále, během níž vyřadil i Rogera Federera. V Praze na Laver Cupu se však oproti původním plánům nepotkají. Argentinský tenista není po newyorském tažení ještě zcela fit. „Moc mě to mrzí, ale prvního ročníku Laver Cupu se nezúčastním,“ ohlásil. Nahradí ho 19letý Frances Tiafoe.

Del Potro se i během US Open potýkal se zdravotními problémy, musel vydřít pětisetovou výhru nad Dominikem Thiemem. Oblíbenec fanoušků, který se na kurty složitě vracel po operacích zápěstí, padl nakonec až v semifinále s budoucím vítězem Rafaelem Nadalem, ovšem náročný turnaj na něm zanechal následky. „Bohužel nejsem zcela zdravý. Potřebuju víc času, aby se mé tělo plně zotavilo, nejsem připravený hrát na sto procent,“ uvedl 28letý Argentinec v tiskové zprávě. „Bylo pro mě ctí, že mě vybrali, abych se této události zúčastnil, a jsem si jistý, že bude mít velký úspěch.“

Jeho náhradník Tiafoe (72. hráč světa) patří k největším americkým nadějím budoucnosti. Letos se blýskl třeba výhrou nad Zverevem v Cincinnati, na turnaji v Houstonu si zase spolu s Brownem zahrál finále čtyřhry. Teď se představí v týmu Světa po boku dalších tří Američanů (Jack Sock, John Isner a Sam Querrey), Australana Nicka Kyrgiose a Kanaďana Denise Shapovalova. Jejich soupeři bude o víkendu výběr Evropy, který tvoří Švýcar Roger Federer, Španěl Rafael Nadal, Němec Saša Zverev, Chorvat Marin Čilič, Rakušan Dominic Thiem a Čech Tomáš Berdych. Všechny hvězdy mohou fanoušci vidět ve středu ve 13 hodin na Staroměstském náměstí.