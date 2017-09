Po desetiletích zase v Praze. Legenda Laver: Žijete v nádherném městě

S tenisem projel kdejaký kus světa, ale do tehdejšího Československa se podíval jen jednou. Tolik let uplynulo, tolik změn obsáhly. Místo společné federace je tu samostatný stát, komunismus je pryč. Návštěvníkovi z Austrálie nemůže uniknout, o kolik je současná Praha barevnější.

„Rozhodně je to tu uvolněnější. A popularita města je úžasná. Tolik lidí, tolik návštěvníků,“ vypráví Laver, který z pódia po boku Rogera Federera, Rafaela Nadala a dalších hvězd pokynul slušně zaplněnému Staroměstskému náměstí. „To i vám musí potvrzovat, že žijete v nádherném městě. Krása Prahy se nemění. Všechny historické budovy vytvářejí jedinečnou atmosféru.“

Český tenis, to byl pro vitálního 79letého pána především Jan Kodeš; spolu se potkali v momentu, kdy Česká pošta Lavera uctila korespondenčním lístkem (více zde). Tihle dva psali dějiny, nyní se otevírá úplně jiná kapitola. Laver Cup by rád patřil k elitním tenisovým akcím. Startuje od nuly.

„Někdy se prostě musí začít, rozvíjíte se postupně. Je třeba dát ostatním vědět, že existujete,“ říká Laver. „Za takových pět, deset, patnáct let... Každá akce potřebuje svoji historii. Podstatné budou zápasy a to, jakou míru soutěžení v nich diváci spatří. To rozhodne o případném obřím úspěchu, ve který my věříme.“



Všichni z aktérů včetně kapitánů-legend Johna McEnroea a Björna Borga přistupují k Laverovi s maximální úctou. Nejeden z tenistů kráčel právě cestou, kterou vyšlapal slavný Australan.

Z jeho místa narození by se dalo soudit, že by měl spíše přát výběru Světa. Nebo ne? „Mám favority mezi hráči, ne mezi týmy,“ odpovídá. „Těším se na Rafu a Rogera, ale i na Nicka Kyrgiose. A víte co: ze všeho nejvíc vyhlížím to, kdo půjde na koho. Až si budou Borg a McEnroe vybírat týmy podle soupeře. To je vzrušující. Koho dáte na Federera? Co John udělá?“

Chvílemi si připadá, že mu v pokročilém věku osud nadělil nečekaný, o to krásnější dárek. „Jsem uchvácen,“ říká o turnaji, jenž zaštiťuje. „Budou to tři dny plné neuvěřitelného tenisu. Nebo třeba jen ten černý povrch: na tom v hale nikdo nikdy nehrál. Formát je prostě jedinečný. V Davis Cupu se v jednom utkání tolik hvězd potkat nemůže.“

Úvodní Laver Cup by jistě uvítal drama až do konce. Tým Evropy se zdá být o tolik lepší, jenže Rod Laver věří, že se „jeho“ akce povede i výsledkově.

„Možná to bude těsnější, než si myslíte,“ povídá. „Evropa má nejlepší tenisty planety, na papíře je silnější. Ale velkou roli může hrát podání. Pokud získáte set, hrajete minimálně tie-break - a ten zvýhodňuje výborně servírující hráče. Může to působit třeba i proti Rogerovi. Možná budou lidi překvapení.“

Překvapen musí být svým způsobem i on, jak jej tenis po 57 letech zase zavál do střední Evropy. Příjemně? O tom nepochybujte. „Jsem hrdý, že úvodní Laver Cup reprezentuje právě Praha.“