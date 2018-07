Jak muž, co zachraňuje planetu, zachránil i tenisovou kariéru

Nebývá pravidlem, abyste si ve 32 letech zlepšili žebříčkové maximum na 5. místo. Navíc poté, co dosáhnete na životní úspěch v podobě wimbledonského finále; bonusem je, že cestou vyřadíte Rogera Federera. V tomto věku obvykle výkonnostní křivky spíš uvadají, Jihoafričan ale neúnavně šplhá vzhůru.

U občana země produkující tolik dobrého vína je to velmi stylové.

„Čím jsem starší, tím silnější mám pocit, že tenisu lépe rozumím,“ pronesl o svém zrání. „Každé další zkušenosti mi sportovně i lidsky pomáhají dostat ze sebe maximum. A zdá se mi, že to nejlepší mám ještě pořád před sebou.“

Vážně se to celé děje jemu?

Jen zavzpomínejme. V Česku platil Anderson roky za méně povedený klon Tomáše Berdycha. Dva vrstevníci a dva čahouni se skvělým servisem na sebe naráželi mimořádně často, ale bilance byla k ztrapnění jasná: 0–12 pro Berdycha!

Do toho předloni kosila přemýšlivého muže studujícího na University of Illinois zranění s frekvencí biblických ran: potřeboval spravit postupně koleno, rameno, kotník.

„Každá taková potíž vás zbrzdí. V mém věku je zdraví jednoznačným klíčem,“ říká Anderson.

Jaký to kontrast proti Berdychovi... Českého vytrvalce zmohly bolesti zad natolik, že zažívá žebříčkový volný pád. Anderson je fit a na posledních čtyřech grandslamech byl dvakrát ve finále – na US Open 2017 a ve Wimbledonu 2018.

„Přitom nemám žádná velká tajemství,“ líčí. „Tvrdě dřu. Stanovuju si vysoké cíle. Neustále se chci zlepšovat. Stojí za mnou silný tým. Dostává se mi velké podpory.“

Ne že by byl jeden grandslam neprůstřelný důkazní materiál, ve Wimbledonu se to ale přímo nabízelo: všichni semifinalisté náleželi mezi třicátníky (a to ještě mimo zůstal Federer). Vítěz Novak Djokovič blahořečí rodinnou pohodu, Anderson je šťastně ženat, John Isner má veselku za sebou a vyhlíží potomka.

„Všichni jsme ohromně motivovaní, to je první bod,“ říká Anderson. „A jdeme si příkladem. Když vidíte, jaké má Roger v 37 letech výsledky a o co se dál snaží, přijde mi, že já mám ve 32 stále dost času. Taky se všichni daleko víc věnujeme našim tělům. Všichni chceme dál hrát.“

Federer, otec čtyř dětí, se kromě tenisu zabývá charitou i byznysem. Anderson mimosportovní aktivity směřuje k ekologii. Poté, co mu dokumentární série Netflixu ukázala míru zaneřáděnosti oceánů, touží snížit spotřebu plastů.

A nejen slovy. Podle hesla, že každý krok pomáhá, rozesílal ve Wimbledonu e-maily hráčům: jeho cílem je zrušit plastové obaly na rakety a výhledově řešit i to, že se na grandslamech distribuuje voda ve zbytečně malých objemech.

„Je to velká šance. Tenis je globální sport a může propojit hodně lidí,“ řekl pro Guardian. „Poslední měsíce se tomu hodně věnuji.“

Časově tak sedí, že v období snahy o záchranu planety zachránil rovněž svoji kariéru, svůj odkaz.

„Ale pořád to je nahoru dolů,“ nepropadá euforii. „Dál se učím. Jednou z mých nejlepších schopností je držet hlavu pořád nahoře.“

Díky tomu se z výšky 203 centimetrů nyní na soupeře nedívá seshora jen doslovně, ale i žebříčkově.