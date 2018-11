Plíšková jako modelka. Její kalendář pomůže také stoletým dvojčatům

Všechno začalo v kalifornském Indian Wells, kam Plíšková s manželem Michalem Hrdličkou pozvali svého známého, slavného fotografa Ondřeje Pýchu. Jakožto tenisový fanoušek si užil špičkový turnaj - a samozřejmě fotil. Další portréty pak přibyly v Monaku a ty závěrečné v Praze.

„Užila jsem si to. Ondru znám dlouho, jsme na stejné vlně. Byl pro mě jasná volba: kromě toho, že skvěle fotí, na mě v ničem netlačil, nebyly tam žádné stresy navíc,“ ocenila Plíšková a Pýcha jí to vracel: „Aby se mi tohle nepovedlo, to bych musel být první slepý fotograf v historii.“

Kalendář se prodává na webu Karolíny Plíškové, v pondělí jej v Praze pokřtili například legendární hokejista Dominik Hašek nebo fotbalový bavič Petr Švancara. A jak už je u podobných záležitostí zvykem, výdělek z něj pomůže dalším. I kvůli zážitku, který bývalá světová jednička Plíšková sama popisuje jako neopakovatelný.

Kuriózně při focení jiného kalendáře totiž Karolínu a její sestru-dvojče Kristýnu pozvali, aby se seznámili s paní Antonií a její sestrou-dvojčetem Aloisií.

Obě jsou na světě už 101 let!

„Byla to náhoda, ale se ségrou jsme hned šly,“ popsala Plíšková. „Na jiná dvojčata slyšíme: Vždycky nás zajímá, jak se chovají, jaké mají vztahy. A něco takového se vůbec nestává běžně. Asi už se to nestane nikdy.“

Vzájemné souznění dvojčat se projevilo, i když je dělí horentních 75 let. Po první návštěvě přibyly další. A Plíškovy fascinuje, jak dokonale jsou si důstojné dámy v metuzalémském věku podobné.

„Mluvily jsme s jejich příbuznými a říkali nám, že když byly mladší, taky se snažily být jiné. Ale teď bych vůbec nepoznala, která je která. A to už jsme se párkrát viděly,“ vypráví Karolína Plíšková. „My se ségrou se odmalička snažíme být jiné - oblečením, vlasy, tetováním, stylem, aby si nás lidi dokola nepletli. Což si stále pletou. Ale už jsme si tak napůl zvykly.“



I proto plánuje finančně přispět právě zařízení, které se o ně stará, neboť stojednaletá dvojčata trpí Alzheimerovou chorobou.

„Budeme rádi, když na to budeme moci věnovat nějaké peníze,“ uvedla Plíšková. „V minulosti jsme podporovali onkologii a děti, ale staří lidi pro mě mají stejnou cenu jako mladí. Proto nyní chceme podpořit tohle.“