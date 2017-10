Plíšková dychtí po sladké tečce. Stane se z ní opravdová šampionka?

Na turnajových odměnách Plíšková vydělala tři miliony dolarů hrubého. Podepisuje výnosné sponzorské smlouvy, ve středu se dokonale načančaná v centru Prahy představila jako nová tvář švýcarské hodinářské značky Hublot. Je lepší nedomýšlet, co by za takovou salvu úspěchů daly miliony jiných tenistek.

Pětadvacetiletá slečna se ovšem neopájí slávou a blahobytem. Ví, že může dokázat víc. Příští příležitost?

Finále WTA Tour, které začíná příští neděli v Singapuru, kam se kvalifikovala podruhé v řadě.

„Takže už jsem velká mazačka, co?“ utahovala si ze sebe. Pak zvážněla a pravila: „Ráda bych postoupila ze skupiny. A láká mě pohár.“

Jedničkou už byla, přirozeně by se nebránila návratu na výsluní. „Bylo by bezva být první na konci roku,“ tvrdí. „To by mě chvíli nikdo nemohl předběhnout.“

Nicméně o dost víc prahne po titulech. Hlavně po těch grandslamových. Jen triumf z Melbourne, Paříže, Wimbledonu nebo New Yorku by ji nadobro povýšil do vybrané společnosti skutečných hvězd.

Zatím nejcennější vítězství v kariéře může ale dobýt už teď na Masters, kam ji doprovodí Rumunka Halepová, Španělka Muguruzaová, Ukrajinka Svitolinová, Venus Williamsová z USA, Dánka Wozniacká, Lotyška Ostapenková a Garciaová z Francie.

Na podzimní asijské šňůře Plíšková nezářila. V Tokiu, Wu-chanu a Pekingu nepřekročila čtvrtfinále. „Ale čeká mě poslední akce, vymáčknu ze sebe všechno,“ burcuje se, byť zároveň přiznává, že už se do tréninků musí nutit a na dovolenou se těší jako na smilování boží.

Po náhlém rozchodu s trenérem Davidem Kotyzou angažovala speciálně na bitvy v tropech někdejší skvělou australskou deblistku Rennae Stubbsovou. V přípravě, mezi zápasy i při konzultacích při střídání stran jí její tipy mohou přijít vhod. „S Rennae se známe dlouho, komentuje pro ESPN, takže má holky okoukané a mohla by mi na ně leccos poradit,“ říká Plíšková.

Venku horko a dusno jako v prádelně. V hale Singapore Indoor Stadium spíš skromné návštěvy a zatraceně pomalý povrch, který vyhovuje obranářkám. Češka už ví, co ji kousek od rovníku čeká.

Vstřícná Stubbsová se může stát jejím trumfem. Potkávaly se na WTA Tour, víckrát si povídaly o tenise. „Ženská vidí věci jinak, chlapi na nás mají občas vyšší nároky,“ líčí Plíšková. „Plácly jsme si na dva týdny, ale může se stát, že vyhraju titul a nechám si ji natrvalo.“

Tato varianta je málo pravděpodobná. Ne že by dlouhonohá blondýna nemohla dosáhnout na titul. Dle informací MF DNES a iDNES.cz ale předložila nabídku spolupráce na novou sezonu kouči Tomáši Krupovi, jenž pomohl Tomáši Berdychovi do Top 10 a do finále Wimbledonu a nyní stále ještě vede Barboru Strýcovou.

Ač jsou námluvy mezi Plíškovou a Krupou na dobré cestě, definitivně se ještě nedomluvili. „Nejde najít člověka, který by mi seděl ve všem,“ tvrdí tenistka. „Musí ale budit respekt, měl by mě posunout herně. Musíme si sednout i lidsky.“

S novým koučem potřebuje Plíšková nalézt správnou rovnováhu mezi rizikem a jistotou. Kotyza ji tlačil k odvážnějšímu stylu: „Přehazováním sítě grandslam nevyhraješ!“

V roli bomberky a la Petra Kvitová se necítila pohodlně. I proto se rozešli. Nepostrádá zbraně na největší vítězství. Teď ještě aby zjistila, jak pádný servis, výtečný forhend a pevnou psychiku nejlépe využít. Třeba to klapne už v Singapuru.