Zda Berdych vyhraje grandslam? Na to v Česku neodpovím, smál se McEnroe

McEnroe vyhrál rekordních 77 titulů v singlu a 78 v deblu. Byl světovou jedničkou, ovládl sedm grandslamů. Byl známý bouřlivým chováním, bleskovými reflexy a skvělou hrou na síti.

Proslul i dlouholetou rivalitou s Björnem Borgem, s nímž odehrál 14 oficiálních zápasů s bilancí 7-7. Nyní se potkají znovu, neboť Švéd bude jeho protějškem v roli kapitána týmu Evropy.

„Byli jsme dobří přátelé a měli jsme spoustu nezapomenutelných zápasů. Oba chceme vyhrát, ale taky chceme, aby měl Laver Cup úspěch. Je to na hráčích, kolik do toho dají úsilí. Prvních pár ročníků rozhodne,“ prohlásil.

Potřebuje tenis akci, jakou je Laver Cup?

Myslím, že ano. Rod Laver byl jedním z mých největších idolů. Navíc když hraje Roger Federer, tak to má opravdu velkou šanci stát se významnou událostí. Pořadatelé se snaží o něco takového, čím je Ryder Cup v golfu. Česká republika je zemí, která miluje týmové soutěže jako Davis Cup. Ten v poslední době v očích hráčů trochu upadá. Laver Cup dostane během pár dní nejlepší hráče světa na jedno místo. To může mít úspěch.

Bude to v Praze exhibice, nebo to bude naostro?

Já osobně chci vidět pravé soupeření. Nemyslím si, že by exhibice v takovém formátu vůbec mohla fungovat. Možná uvidíme trochu jiné emoce od hráčů, protože najednou budou tvořit jeden tým. Ale určitě by to neměla být exhibice.

Jaký byl nejvypjatější moment vaší rivality s Borgem?

Finále Wimbledonu v roce 1980. To byl nejslavnější a nejpamátnější zápas ze všech. Pořád se mě na něj lidé ptají, stokrát více než na ty ostatní.

O vašem soupeření nedávno vznikl i film. Už jste ho viděl?

Viděl jsem většinu. Ale zatím jsem si na to neudělal názor.

Jste s Borgem přes rok pořád v kontaktu?

Jsme, ale méně, než bych si představoval. On žije ve Stockholmu a já v New Yorku. Máme své rodiny, moje děti už odrostly, některé jeho jsou stále ještě malé. Už proti sobě nehrajeme a nevídáme se tolik, jak bych chtěl.

Pořád nosíte jeho spodní prádlo, jak jste prohlašoval dříve?

Nenosím ho do postele, ale když hraju, tak ano. Bylo by divné to nosit do postele. Ale je výborné. Nikdy se nevytahá.

Jste pořád oheň a Borg led, jak se vám přezdívalo během vašeho soupeření?

Nejspíš ano. Jsme si osobně bližší, než si lidé myslí. Na dvorci jsme každý hráli zcela rozdílně, ale mimo kurt jsme si hodně podobní.

Na kurtu jste proslul temperamentním chováním. Jaký budete kapitán?

Na lavičce se musíte chovat dle situace. Když začnu křičet, hráč se zhorší. Záleží na hráči, jako kouč mu musím trochu pomoci ve správný okamžik. Když to vyjde, tak jsem udělal svoji práci. Záleží na hráči, jak se chová, jak hraje a co mu v daný okamžik pomůže.

Už jste promýšlel taktiku?

Pořád se ujišťuju, že dokonale rozumím pravidlům. Protože já jsem většinou pravidla porušoval. Jako kapitán budu muset vybírat ty správné hráče. Proto jsem přizval i svého bratra jako asistenta. Určitě nám dají příští dny ještě pořádně zabrat, než rozebereme, jaké tenisty chceme nasadit. Abychom naplno využili potenciál, protože Evropa je velkým favoritem.

John McEnroe po svém příletu do Prahy. Americká tenisová legenda má roli kapitána týmu světa pro první ročník Laver Cupu.

V týmu soupeře bude i Tomáš Berdych. Myslíte, že někdy vyhraje grandslam?

Odmítám na to odpovědět na území České republiky. (úsměv)

Jelikož jsme v Česku, musíme se zeptat i na váš vztah s Ivanem Lendlem. Jaký byl?

Nebyli jsme nejlepší kamarádi na kurtu, nejsme ani teď a nikdy nebudeme. Ale myslím, že jsme si navzájem pomohli do vyšších tenisových sfér. Respektuju, co do tenisu přinesl, jeho profesionalismus. Snad z nás naše zajímavá rivalita udělala lepší hráče. Myslím, že udělala. Moc jsme se nemuseli, ale o to to bylo zajímavější.

Ještě jednu otázku na Lendla a finále French Open v roce 1984 (McEnroe prohrál v pěti setech)...

Nejraději bych byl, kdybychom o tom nemluvili. Pořád to bolí.

Pořád vás to straší?

To je možná silné slovo, Protože můj život je mnohem lepší, než jsem si dokázal představit. Pokud bych ale měl vybrat jeden zápas, tak to byla moje nejhorší prohra. O tom není pochyb.