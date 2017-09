Místo rozhodčích počítač. Na turnaji v Miláně čárové nahradí jestřábí oko

Tenis

Zvětšit fotografii POVOLÁNÍ MINULOSTI? Čároví rozhodčí už možná v tenise nevydrží dlouho. Může je nahradit jestřábí oko. | foto: Reuters

dnes 5:59

Obvykle konzervativní tenis se chystá k revolučnímu kroku. Na Masters do 21 let, nové akci konané od 7. do 11. listopadu v Miláně, použije místo čárových rozhodčích ke kontrole autů jestřábí oko. Pokud se technologie, která má za sebou rok a půl testování, osvědčí, mohla by se stát při tenisovém rozhodování novým standardem.

Jestřábí oko se už nyní používá k posuzování sporných situací. Na turnaji v Miláně o něj hráči nebudou moci žádat (logicky, když bude v akci neustále), pro divácký efekt se však bude tak jako na ostatních turnajích promítat simulace letícího míčku u těsných rozhodnutí. Sudí zůstane v zápasech jediný, ten umpirový. Jestřábí oko se bude starat o posuzování autů. Chyby nohou, které normálně kontrolují čároví sudí, bude dozorovat rozhodčí u videa. „Tohle může být zlomový moment pro rozhodcovské standardy v našem sportu,“ prohlásil Gayle David Bradshaw, výkonný viceprezident pravidlového oddělení Asociace tenisových profesionálů (ATP).

„Naši sportovci musí dřít mimořádně tvrdě a zaslouží si to nejlepší a nejpřesnější rozhodování, které můžeme nabídnout. Technologie už nyní pokročila do stádia, kde si ji můžeme dovolit nasadit do turnaje.“

Tím turnajem bude nová akce, kterou ATP vymyslela s účelem zviditelnit vyrůstající generaci mladých talentů - tzv. Masters hráčů do 21 let, kde se představí osm nejlepších tenistů sezony v dané věkové kategorii. Momentálně na účast aspirují Němec Zverev, Rusové Rubljov, Chačanov a Medveděv či Kanaďan Shapovalov. „Turnaj v Miláně je ideálním místem na vyzkoušení této technologie. Těšíme se na to, až zhodnotíme výsledky a posoudíme výhody nového systému,“ řekl Bradshaw.

Za pár let už mohou být čároví rozhodčí pouhou vzpomínkou.