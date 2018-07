ITS Cup má lesk Wimbledonu. Deblové vítězky nastoupí v Olomouci

Siniaková je navíc nasazená jako číslo jedna. „To se mi už dlouho nestalo, protože všechny turnaje, které jsem hrála, měly těžký pavouk a byla jsem nenasazená. Teď jsem jednička, takže chci dojít co nejdál,“ přemítá 22letá hráčka, které v aktuálním žebříčku WTA patří 36. místo.

Kristýna Plíšková

Nasazenou dvojkou je Kateryna Kozlovová z Ukrajiny, která je o padesát příček níže, trojka patří Kristýně Plíškové. Ta má s Olomoucí zkušenost z loňského roku, kdy podlehla ve finále Američance Peraové 5:7, 6:4, 3:6. „Tehdy to pro mě bylo zklamání, protože jsem měla zápas dobře rozehraný. Ale těšila jsem se sem a doufám, že udělám lepší výsledek než loni,“ líčila dobře naladěná.

Olomoucký turnaj pro Plíškovou začne už v úterý. V prvním kole utká s Barborou Štefkovou, jež startuje na divokou kartu. Obě tenistky si ještě dopoledne před losem spolu zatrénovaly a pak se dozvěděly, že se na kurtu potkají o den později znovu, už za jiných podmínek.

„Vůbec jsem nevěděla, jak Bára hraje, takže jsem ráda, že jsme spolu sparing měly. Bude to těžké, ale cítím se dobře a na zápas se těším,“ prohlásila Kristýna Plíšková. V žebříčku jí patří 88. místo, zatímco Štefková je i vinou velkého zdravotního výpadku na konci páté stovky.

Ta však bude mít na své straně výhodu domácího prostředí, z Olomouce totiž pochází. „Jsem ráda, že tu lidé na tenis chodí, a pokud budou fandit Barče, vůbec mi to vadit nebude,“ ujistila Plíšková. Štefková naopak bude doufat, že jí přízeň publika pomůže, nejvíc ale spoléhá na své schopnosti.

Česká tenistka Kateřina Siniaková slaví úspěšně zakončenou výměnu.

„Kristýna je dobrá hráčka, ale nemám z ní strach. Jsem na dobré vlně, dařilo se mi a zápas je otevřený,“ věří 23letá Štefková. Sebedůvěru jí nalil do hlavy premiérový postup do hlavní soutěže Wimbledonu. A teď se může díky pozvání organizátorů představit doma.

„Je to pro mě dobře. Už jsem tu pár zápasů odehrála a vím, co lidé na tribuně umí vytvořit. Myslím, že to pro soupeřku nebude příjemné. Nečekám to samozřejmě lehké, ale těším se,“ přiznává Štefková a přemítá, co může na levorukou soupeřku platit. „Má velmi dobrý servis a bude klíčové, jak budeme obě servírovat. Musím to dostat do výměn, kde můžu mít víc šancí,“ tuší.

Spoléhat může i na rady své kamarádky Karolíny Muchové, která si loni v prvním kole vypracovala proti Plíškové tři mečboly, ale nakonec vypadla. Letos má příznivější los, když se utká s další Češkou Pantůčkovou startující na divokou kartu. „Každý zápas je těžký, uvidíme, jak to bude vypadat na kurtu, ale doufám, že budu hrát dobře,“ přeje si olomoucká rodačka Muchová.

Její zápas je na programu na centrkurtu jako druhý v pořadí, takže se dá očekávat, že tribuny obsadí rodinní příslušníci a přátelé. „Možná bude začátek nervóznější, ale jen pár míčků a pak mě to spíš požene dopředu. Podpora lidí mi dodává hodně energie,“ přiznává 21letá hráčka, která je aktuálně na 218. místě na světě.

ITS Cup slaví desátý ročník, za tu dobu se stal vítanou zastávkou u řady českých hráček, které oceňují možnost zahrát si v domácím prostředí a zároveň péči, kterou mají v tenisovém areálu a sousedním hotelu, což nebývá na podobných turnajích kategorie ITF běžné.

„Nemohu uvěřit, na jakou úroveň jsme turnaj dokázali posunout. Když si vzpomenu na ten první v roce 2009 s dotací 15 tisíc dolarů a pak na loňské zaplněné tribuny při zápasech Kristýny Plíškové nebo Lucky Hradecké, jsem pyšný na celý tým,“ přiznává Michal Kadláček ze spolupořádající ITS Tennis Academy.

Na všechny zápasy je vstup zdarma a organizátoři připravili na neděli před finálovým duelem zábavné odpoledne pro děti. Turnaj také podpoří nadaci Šance, která pomáhá hematoonkologicky nemocným pacientům dětské kliniky a vyzývá i diváky, aby se s pomocí připojili.