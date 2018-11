Tenistky testují vítěznou halu, Kvitová odpočívala. Pála: Bude to lepší

Po příletu z Turnaje mistryň v Singapuru zase ulehla s „chřipkoangínou“, jak to nazvala ona sama. Úvodní příprava před finále proti USA se tak pro Petru Kvitovou smrskla na pouhou čtvrthodinu.

„V pondělí cestovala, měla mediální povinnosti, i to ji asi unavilo. Domluvili jsme se, že se půjde natáhnout a pak se ozve profesoru Kolářovi,“ říkal kapitán národního družstva Petr Pála. „Nemělo smysl to lámat přes koleno. Šla si jen trošičku zahrát, víc ani nebylo v plánu. Pořád je úterý. Během dalších dnů uvidíme, ale až si odpočine, bude to lepší.“

Naplno tak trénovaly Kateřina Siniaková a Barbora Strýcová; Barbora Krejčíková, která v nominaci nahradila zraněnou Karolínu Plíškovou, se z dovolené narychlo vrací do Česka.

Potíže? Či snad dokonce panika?

„Zatím ne. Zaprvé je to hráčka, která zvlášť na konci sezony nemusí odtrénovat čtyři ostré dny v kuse,“ říká Pála o světové sedmičce Kvitové. „A taky to není poprvé, co na Fed Cup přijela nachlazená – a pak zahrála neskutečně. V klidu bych počkal. Ještě je čas.“

Tým se tak v kompletním složení potká ve středu, od zdravotního stavu Kvitové se budou odvíjet další tahy. Při krizovém scénáři by musely dostat víc prostoru v singlech Strýcová se Siniakovou.

„Všichni tady musí být připraveni na všechno. Bude záležet nejen na zdravotním stavu, ale i na tom, koho nasadit na kterou soupeřku,“ popisuje český kapitán. „O tom si ještě s holkama musím promluvit. Teprve jsme začali. A Katka i Bára odehrály super trénink.“

SRAZ. Fedcupový tým se v pondělí sešel v Galerii Harfa před víkendovým finále s USA. Zleva kapitán Petr Pála, Kateřina Siniaková, Petra Kvitová a Barbora Strýcová. Chybí Barbora Krejčíková, jež tým doplní ve středu.

V úterý měly Češky v plánu už jen regeneraci a kondiční „údržbu“, již žádný tenis. Čeká je společná večeře s realizačním týmem. Kdo by mohl nastoupit, to se začne ostřeji rýsovat až v dalších dnech.

Ale to, že by jim povrch v pražské aréně měl sedět, cítily už po prvním testu.

„Je dobrý. Jen jsem si pár minut musela zvykat, bylo to rychlejší. Ale úvodní trénink je hlavně k rozkoukání,“ říkala Siniaková. „Cítím se moc dobře, připravená, po Turnaji mistryň jsem měla pár dní volno od tenisu, takže i odpočatá. Snad to vydrží celý týden.“