Reformy Davis Cupu a Fed Cupu pokračují, domácí duely nezmizí

Zavedení Světového poháru oznámila ITF letos v únoru. Rozhodnutí vedení federace, jež musí být ještě potvrzeno na srpnovém zasedání členy ITF, vyvolalo kritiku především kvůli neutralitě finálového turnaje. Ozývaly se hlasy, že absence zápasů na půdě jednoho ze soupeřů „zabije ducha“ tradiční soutěže.

Prezident ITF David Haggerty nicméně pro britský list Telegraph uvedl, že tyto duely z Davis Cupu nezmizí. „Chceme v únoru týden po Australian Open odehrát 24 zápasů vždy na půdě jednoho z týmů, z nichž vzejde 12 účastníků listopadového turnaje. Připojí se k nim čtyři semifinalisté z předchozího ročníku a dva pozvané týmy,“ vysvětloval Haggerty, jenž vede ITF od roku 2015 a úpravy systému týmových soutěží patří k jeho hlavním cílům.

Češi v týmových soutěžích Čeští tenisté hrají letos v druhé výkonností skupině Davis Cupu, po dubnovém vítězství nad Izraelem se budou o návrat mezi elitu pokoušet v září v Maďarsku. Ženy čeká v listopadu finále Fed Cupu v Praze proti USA.

Letos byly poprvé daviscupové zápasy na všech úrovních kromě elitní Světové skupiny zhuštěny do dvou dnů a jednotlivé duely se hrály jen na dva vítězné sety místo dosavadních tří.

Změny čekají i ženský Fed Cup, v němž se příští rok nyní osmičlenná Světová skupina rozšíří na šestnáct týmů. „Jsme pro rovnoprávnost. Když se nám podaří příští rok spustit daviscupovou reformu, pokusíme se stejným způsobem posunout Fed Cup v roce 2020,“ podotkl Haggerty.

Premiérový Světový pohár jako vyvrcholení Davis Cupu by se měl hrát v Evropě a navazovat na Turnaj mistrů v Londýně. „S tím, jak je sezona nastavená, by bylo pro hráče jednodušší zůstat v Evropě,“ řekl Haggerty. Pořádání finálového turnaje v Evropě navrhla i investiční skupina Kosmos španělského fotbalisty Gerarda Piquého, která plánuje do soutěže vložit tři miliardy dolarů (62 miliard korun) během 25 let.