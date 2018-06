Tenisté Pavlásek, Šafránek i Kolář na challengeru v Prostějově dohráli

Pavlásek zdolal v úvodním kole ve dvou tie-breacích druhého nasazeného Pabla Cuevase z Uruguaye a ve druhém bojoval skoro tři hodiny se Španělem Jaumem Munarem, ale prohrál 7:6, 4:6 a 5:7. „Byl to strašně vyrovnaný solidní zápas a rozhodlo jen málo míčů,“ řekl Pavlásek v České televizi.

V rozhodující sadě se dostal do vedení 5:2, ale za stavu 5:3 nedokázal zápas dotáhnout do konce. „Nedoservíroval jsem to, ale bohužel takový je tenis. Musím makat dál,“ uvedl Pavlásek. Ve třetím setu si nechal po páté hře zavázat kotník. „Špatně jsem doklouzl, lehce píchlo, ale nebyl to kámen úrazu,“ dodal.

Držitel divoké karty Šafránek prohrál s Rakušanem Geraldem Melzerem 1:6, 0:6 a Kolář s hráčem z kvalifikace Federicem Gaiem z Itálie 5:7 a 0:6.