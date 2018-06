Rozzářená Strýcová: Udržela jsem hlavu. Cítím se skvěle. A snů mám dost

Do jednoho z nejromantičtějších měst planety se sjíždějí miliony lidí, ona zde ale roky to podstatné najít nedokázala. Vida, jak se věci mění! Barbora Strýcová si na Roland Garros ve 32 letech zlepšila životní maximum. Zažila zde i šňůru osmi proher v 1. kole – a nyní je v osmifinále.

„Mám Paříž radši než ty roky předtím. Vytipovala jsem si různé restaurace a hezká místa. Už jsem si z ní na svém seznamu udělala oblíbený turnaj,“ povídá.

Oblíbenost pochopitelně roste díky tenisu. Kateřinu Siniakovou porazila 6:2, 6:3, v neděli čeká Kazaška Putincevová.

Podvanácté jste tu v hlavní soutěži a jde vám to jako nikdy předtím. To je optimistické poselství, ne?

To je, jsem strašně ráda. Předtím jsem tu měla katastrofu. Je to super, jenom se chci soustředit jen na to, co bude příště. Žít přítomností, nekoukat moc dopředu. Ale cítím se skvěle.

Byla v souboji s krajankou klíčová mentální stránka?

Každý můj zápas je o hlavě, abych ji udržela – a dneska obzvlášť. Byla jsem nervózní a ještě víc se těšila. Přesně jsem věděla, co mám dělat. Taktika byla od Davida (Kotyzy) daná. Měla jsem tři jasné věci.

Jaké?

Pořád být v zápase, za jakéhokoli skóre. Pak to, že Katka mě mohla od začátku hnát, což se i stalo, tím pádem udržet nervy. A za třetí: být aktivní a pořádně se hýbat, být neustále agresivní na nohou.

I soupeřku v osmifinále máte rozhodně hratelnou.

Já to tak neberu. Jasně, že mám šanci vyhrát. Ale taky můžu prohrát. Teď to v hlavě nemám a budu se to tam snažit nemít i dál; když budu moc přemýšlet, může mě to sežrat. Chci se soustředit na sobotní debl. Pak si řekneme si, co a jak. Ještě je to daleko.

Pomůže vám v tomhle směru zkušenost z duelu se Siniakovou?

Pomůže, hrozně moc. Proto jsem ráda, jak jsem to zvládla. Podobné myšlenky tam jsou, samozřejmě je mám v hlavě. Ale neovládly mě – já ovládla je. To je fajn. Beru to tak, že v neděli mám další zápas v Paříži a budu se snažit hrát nejlepší tenis. Půjdu do toho se vším, co mám.

Budete favoritkou?

Takhle to neberu. Bude to těžký zápas, který jsme si obě vybojovaly.

Putincevová se umí pořádně vztekat...

Já taky, že jo. Je otravná, no. Budu se vůči tomu muset obrnit, protože ona má pořád s něčím problémy, všechno jí vadí. Musím do toho jít tak, že tohle je součást její hry, jak vyvést soupeře z rytmu. Je důležité si toho nevšímat. Být silná v hlavě.

V Melbourne i v Paříži jste ve 4. kole. Cítíte se letos jako grandslamová hráčka?

To nevím. Teď se to všechno sešlo a jsem strašně ráda. Grandslamy jsou pro nás nejdůležitější, pro ně trénuju a hraju, jsou to čtyři největší turnaje roku. Naladit na ně formu je super. Asi to tak teď i je. Mám další šanci jít dál, další krok k mému snu.

O těch nikdy nemluvíte, uděláte výjimku?

Nikdy je neprozrazuju. Ani vám je neřeknu. Ale mám je. A to je hlavní.