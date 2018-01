Berdych řádil. Takové dny jsou odměna a může to být ještě lepší, věří

Loni ho většinu sezony trápila bedra, pro rok 2018 si tak dal jasný hlavní cíl: zůstat zdravý. „Cítím se dobře a výsledky přicházejí,“ hřeje jej.

Večerní duel proti turnajové dvanáctce del Potrovi mu posloužil jako další důkaz, že se dřina vyplácí. „Takové dny jsou odměnou za to, že člověk musí každé ráno vstávat a jít na trénink. Nebo v horším případě řešit zdraví a jezdit po doktorech a fyzioterapeutech,“ řekl Berdych, jehož dalším sokem bude Ital Fognini.

Kdy jste začal cítit, že máte nad del Potrem navrch?

U něj je to zrádné. Říkal jsem si, že by to tak mohlo jít celý zápas, ale pořád jsem byl ostražitý. On totiž dokáže zařadit v průběhu zápasu vyšší rychlost, umí hru měnit. I když to bylo relativně jednoznačné, v závěru začal hrát agresivně, zkoušel to. To už jsem měl ale zápas hodně pod kontrolou, takže to nemělo efekt. S ním je vždycky potřeba být trpělivý, musíte se soustředit celý zápas.

Del Potro často pod tlakem vašich ran působil vyždímaně...

Já jsem minule absolvoval zápas v tom šíleném vedru, to je určitě příjemnější dohrávat půl utkání ve stínu na velkém kurtu a končit večer. Takže bych mu to úplně nepřisuzoval – spíš je to jeho styl. V uvozovkách unaveně působí, ale dokáže zapnout. Pokud nejste připravení, může vás uspat a využije toho. Ale to nebyl tentokrát ten případ.

V Melbourne jste už podesáté aspoň ve 4. kole. Čím to?

Nevím, asi tu je dobrý vzduch (úsměv). Velmi důležité je, že se tu hraje aspoň nějaký čas po konci sezony, kdy je prostor na přípravu; v našem režimu je to nejdelší přestávka. Pokud ji můžete celou využít pro sebe, výsledky se dostaví. Jinak je sezona týden co týden zaplněná turnaji a je těžké držet si stejnou úroveň pořád. Tohle je pro mě dobrý příklad.

I proto vám na přípravu před Melbourne stačil exhibiční turnaj v tie-breacích?

Z toho, že bych musel hrát před grandslamem zápasy, už jsem vyrostl. Klíčové je poskládat tréninkový plán, abych dostal potřebnou porci sebevědomí. Když do toho přijde taková miniakce, tak to člověku dá něco navíc – můžu si dobře zahrát a porazit top hráče. Nepotřebuju mít před turnajem odehraných třeba šest zápasů. Tenis už nějak umím, jen potřebuju najít pohodu.

Cítíte se nyní v největším laufu za poslední měsíce?

Loni to ode mě nebylo zrovna nejlepší. Teď se pomalu začínám vracet, hraju dobrý tenis. Je na dobré úrovni, ale neřekl bych, že je ještě na špici. Věřím, že to může být lepší. Proto jsem tady.