Rivalové a proměny v čase. Rogere, co dělají děti? Kde je Berdych Army?

To bývávaly na melbournských kolejích časy, když začínal tenisový večírek… Tuhle partu nešlo přehlédnout ani přeslechnout. Vše začalo ve chvíli, kdy jeden z nich jako klučina dělal na Australian Open sběrače míčků a oblíbil si hru juniora z Česka.

A zrodila se Berdych Army.

„Ježišmarjá, to už je let,“ zasměje se Tomáš Berdych, někdejší příslib a aktuálně 32letý „držák“ tenisového světa.

Roky ho zde podporovali a arény v Melbourne Parku hlasitě přesvědčovali o tom, že kdo neskáče, není Čech. Jenže dospívání se nevyhnulo ani jim.

„Tohle už patří někomu jinému, to už nejde dát dohromady,“ říká nyní Berdych. „Vždyť jsou všichni pryč ze školy, pracují. Mají pomalu rodiny a děti.“

V letech 2008 či 2009 ještě šlo o bujarou mládež na australských letních prázdninách. Snažili se Berdycha vybudit k tomu, aby zdolal přeslavného Rogera Federera a zvlášť ve druhém zmiňovaném případě k tomu nebylo daleko; Federer odvracel stav 0:2 na sety, přesto však uspěl.

Mimochodem, o pár měsíců později se Federerově manželce Mirce narodila první dvojčata, k holčičkám v roce 2014 přibyli i dva kluci.

U řeky Yarry se český čahoun a švýcarský elegán potkávají opravdu často, středeční duel hraný nejdříve od 9.30 SEČ bude jejich pátým na tomto grandslamu. Berdychovi na místě fandí choť Ester, daleko větší zájem ale na turnaji vyvolává početná Federerova rodina.

A to všichni její členové.

O tátovi s raketou netřeba mluvit. Na jeho paní pak došlo ve vtipném rozhovoru na kurtu, když Federer dostal od moderátora Jima Couriera otázku na večerní plány.

„Možná večeře? Tedy pokud bude mít Mirka náladu… Podívejte, ona už tu není! Ona má jiné plány,“ rozchechtal Federer arénu Roda Lavera bezprostřední odpovědí, po níž kamery zabraly prázdné místo v jeho hráčské lóži.

Na caparty se pak dostalo v jiné debatě s Courierem. Na téma, zda může tenisový rod Federerů v budoucnu pokračovat.

„Lidi, já nevím, jestli někoho moje děti zajímají,“ tak trochu přehrával Federer, neboť fanoušci o něm chtějí vědět co nejvíce. „Ale holčičky si nyní tenis opravdu zamilovaly, tak poslední tři měsíce. Předtím to byl boj - propána, můj sport je tak strašně nezajímal! Až teď se nám investice začínají vracet.“

Kdo ví, jak dlouho se ještě budou TB a RF potkávat. První letos oslaví Kristova léta, druhý dostane v létě na narozeninový dort už 37 svíček. Můžou to mít čím dál těžší, neboť na grandslamech bude od roku 2019 pouze šestnáctka nasazených, čímž hrozí „krvavé“ řeže hned od úvodních kol.

„Uvidíme, co to přinese,“ říká Berdych. „Možná byla éra nás, co jsme na okruhu posledních deset let, pro někoho až moc nudná. Pokud si myslí, že to bylo málo a tenis lze povýšit na ještě vyšší úroveň a začít kompletně znovu s mladšími kluky… Proč ne. Nikdo z nás tu nebude navěky. My vydržíme ještě rok, dva.“

A pak můžou naplno začít životy mimo tenisové kurty. Jen už nebudou vyrážet vstříc mladické divočině, nýbrž domů k rodinám.