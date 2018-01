KOMENTÁŘ: Podobné prohry. Stane se z Plíškové Berdych v sukni?

Na jejich středeční vystoupení se nebude dlouho vzpomínat. Výsledky o nich svědčí jasně.

Plíšková vs. Halepová 3:6, 2:6.

Berdych vs. Federer 6:7, 3:6, 4:6.

Nutno poznamenat, že už samotný postup mezi osm nejlepších na Australian Open v tak rozšířeném a prestižním oboru, jako je tenis, představuje báječný počin. Svědčí o tom též odměna ve výši 7,3 milionu korun hrubého, kterou si Plíšková i Berdych u protinožců vysloužili. Polepší si v žebříčcích. Oba potvrdili, že patří mezi nejznámější a nejúspěšnější české sportovce na světě.

Když už se však vypracovali až na nejvyšší úroveň, přirozeně se utkávají a srovnávají s nejzářivějšími hvězdami. Středeční prověrka pro ně vyzněla nelichotivě.

Přívětivější hodnocení náleží Berdychovi. Ve dvaatřiceti se dokázal vykřesat z potíží se zády, jež ho mořily loni. V Melbourne zdolal rozjetého australského junáka de Minaura, španělského veterána Garciu, Argentince Del Potra, desítku ATP Tour a Itala Fogniniho, číslo 25.

Byť v závěru turnaje v pavouku chyběla řada ničitelů jeho snů o grandslamové trofeji (Wawrinka, Murray, Djokovič, Nadal), Berdych ve čtvrtfinále zase natrefil na Federera, což je zlomyslný naschvál.

Připomínají Salieriho a Mozarta. Jeden je význačným mistrem své doby. Druhý géniem, jemuž se v dějinách nikdo nevyrovná.

Berdych opět roztál v žáru bitvy, v níž za stavu 5:3 podával na vítězství v úvodní sadě. Při výhodě poslal první servis do autu a po druhém Švýcar drtivě zaútočil. Setbol měl ještě chvíli poté, když vedl 6:5. Federer ho přesto podeváté za sebou a celkem podvacáté přemohl.

O víkendu si hodlá přivlastnit už dvacátý grandslamový pohár. Na Australian Open se smí holedbat bilancí 92-13. V semifinále ho vyzve Korejec Čong Hjon, v případném finále Chorvat Čilič.

Berdych po svém sedmém australském čtvrtfinále smířlivě pravil: „Obávám se, že proti Rogerovi už to prostě nedopadne. Jsou věci, které jsou v životě nějak nalajnované.“ Na životní triumf zřejmě nedosáhne. Kromě partičky tenisových supermanů (jsou-li zdraví) však stále může porazit kohokoliv, což je obdivuhodné.

Plíšková jej připomíná státní příslušností, výškou, stylem založeným na pádném podání, (ne)oblíbeností u části fanoušků, horším pohybem i nulou v kolonce nasbíraných grandslamových titulů.

V Laver Areně utekla světové jedničce Halepové na 3:0 a ještě měla brejkbol na 4:0. Jenže ztratila devět gamů za sebou a se skóre 3:6, 0:3 už zázraky nesvedla. „Ona to na mě fakt umí,“ posteskla si.

Cíle si dává nejvyšší. Dře na sobě a investuje do své kariéry. Po průlomu do finále US Open 2016 ji řada odborníků pasovala na budoucí šampionku. Její výkonnost se ustálila na výtečné hladině. Drží se v Top 10. Na posledních pěti grandslamech se protloukla třikrát do čtvrtfinále a jednou do semifinále.

Leč nejvzácnějším trofejím se na dotek nepřiblížila. Nepřipomíná vám náhodou někoho?

Aby se nestala Berdychem v sukni, věčnou čekatelkou na jackpot, měla by včas provést zásadní změny. Ještě víc vybrousit první i druhé podání. Kurážněji pálit míče po lajnách. Častěji vyrážet na síť. Najít recept na neoblíbené sokyně (s Halepovou má bilanci 1-6, s Radwaňskou 0-7, říká, že jí nesedí ranařky typu Vandewegheové nebo Lučičové). A přizpůsobit se podmínkám. Tvrdí, že australský beton je pro ni moc rychlý, stejně jako wimbledonská tráva. Nemiluje pomalou antuku. Jen povrch na US Open jí vyhovuje.

Přitom konkurence ve WTA je ve srovnání s Berdychovou epochou na ATP Tour o hodně otevřenější. Byla by ukrutná škoda příhodné konstelace hvězd nevyužít. Vždyť se záhy může změnit. Vrací se Serena Williamsová, přidá se patrně i Viktoria Azarenková, vzlétají nové komety. A co když se - nedejbože - objeví zdravotní trable?

Je jí jen pětadvacet. Nepanikaří. Nechce si na sebe nakládat další tlak. Trpělivost je fajn. Ale nejde stále spoléhat na „příště“. Se současnými zbraněmi celkem spolehlivě vyhrává na grandslamech čtyři až pět mačů. Jenže musí jich zvládnout sedm, aby si přivlastnila jeden ze čtyř nejvzácnějších pohárů a zasloužila si nebetyčnou slávu.

Musí do toho šlápnout. Udělat zásadní pokroky v době, kdy zvolna graduje její výkonnost. Využít správnou chvíli na úpravy stylu, kterou podle některých znalců Berdych propásl. Snad u ní vše klapne a stejně jako on nezůstane u triumfů v týmové soutěži (Fed Cup / Davis Cup).

K výstupu na samotný vrchol bude kromě vůle, vytrvalosti a trpělivosti potřebovat taky pořádný kus odvahy.