Plíšková jde dál: Bylo to s nervíčkama, ale já ani žádnou pecku nečekala

Tohle je pro bývalou světovou jedničku typické. Nepropadá euforii a hledává nedostatky, přesněji řečeno spíš prostor pro zlepšení. „Byly tam dobré chvíle i momenty, které bych radši vymazala,“ říkala po triumfu 6:3, 6:4. „Pohybovalo se to ve vlnách, ale úplně blbý to nebylo.“



Ostatně s trochou nadsázky: pokud by k své známce 4/10 postupně pokaždé přidávala bod, může v Melbourne doputovat hodně daleko. „Jo, to je pravda. Ale hlavně aby to nešlo níž,“ usmála se.

Na pozvolnějším startu není nic špatného, ne?

To jo. Ani jsem nečekala, že budu hrát nějakou pecku. Tréninky byly jeden dobrý, jeden horší – a první kola jsou nervózní, ať chcete, nebo ne. Nenasazení nemají co ztratit a můžou být víc v klidu. Pro nasazené to znamená tlak, který si na sebe dávám i já sama. Bylo to takové protrpěné, ale doufám, že se budu příště cítit trochu líp.

Prohloubí tenhle tlak fakt, že se hrálo v Rod Laver Areně?

To mi naopak pomáhá. Ještě kdybych hrála na nějakém menším kurtu… Takhle byl můj tenis lepší, snažím se víc, jsem zkoncentrovanější. To byla velká pomoc. A i kdyby to nevyšlo, je dobré se na centr dostat. Hráčů, co by na něm chtěli nastoupit, je hodně, ale ne každému se to povede.

Mečbol jste využila až napotřetí...

… ale nepanikařila jsem. Věděla jsem, že ji můžu brejknout, od ní s jejím servisem žádné eso nehrozí. Bylo by lepší dohrát zápas už za stavu 5:3, takhle to bylo trochu s nervíčkama, i pro můj box. Ale dobrý.

Co vidíte jako hlavní rezervu, podání?

Moc mi nepomohl první servis, skoro všechno jsem si uhrála přes výměny. Podání trénuju pořád; občas servíruju i na tělo, což jsem dřív vůbec nepoužívala. Procento by mělo být lepší, než je. Ale ne že bych úplně přidávala na rychlosti. Potřebuju mít servis uvolněný, pak podávám nejlíp.

Pokud by vás ve čtvrtek posunuli do večerního programu, budete mít pauzu skoro dva dny. Můžete to ovlivnit?

Asi bych mohla, ale určitě to dělat nebudu, nechám to na pořadatelích. Je mi to jedno. Pro mě je prioritou hrát na nějakém hezkém kurtu, ale na nikoho netlačím. Nemyslím si, že je to správné. Každému něco vyhovuje o trochu víc, ale nebudu si diktovat podmínky.

Zkouší to ostatní?

Myslím, že jo. Někdo má možná zdravotní, jiný možná kondiční důvody – ale nějaké důvody má každý. Bohužel se to děje. Někdo má takovou sílu, že mu vyhoví, ale myslím, že by to takhle být nemělo.