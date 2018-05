Strýcová válí dál. A před duelem s Plíškovou říká: Stůl už máme čistý

Tři zápasy už zvládla, nepřišla ani o set. „Hodina deset? Wow! To je snad můj nejrychlejší zápas v životě,“ bavila se Strýcová, jejíž duely bývávají dlouhé a fyzicky náročné. Američanku Peraovou ale na kurtu číslo dvě prakticky vyškolila.

Za triumfem šla zaťatě, nekompromisně.

„Byla jsem kousnutá, tuhle šanci jsem si nehodlala nechat vzít. Hrozně jsem chtěla vyhrát,“ přiznala. „Prvních pár gamů jsem byla nervózní, cítila jsem to i na pohybu. Ale podařilo se mi do utkání dostat brzo, pak jsem ji už k ničemu nepustila. A jsem za to ráda. Zatím je to tu zápas od zápasu lepší.“

Australian Open, den šestý Podrobné zpravodajství

Australian Open zbožňuje od chvil, co tady dvakrát vyhrála juniorku. Nyní je potřetí za sebou ve 4. kole – pohoda jižní polokoule jí dodává elán i do hry. „Cítím, že se zlepšuju. A užívám si to. Momentálně opravdu hodně,“ říká Strýcová.

Nové turnajové maximum může navýšit v duelu, který je mimořádný. Minimálně navenek: dlouhánku Karolínu Plíškovou trénuje její exkouč Tomáš Krupa, zatímco drobnou bojovnici vede David Kotyza. Kulantně řečeno – klid kolem téhle výměny loni zrovna nevládl.

Češky se však nyní na jedné věci shodnou; větu, kterou Plíšková v sobotu pronesla o pár hodin dříve, její budoucí soupeřka jen potvrzuje.

„Jo, máme čistý stůl. Jsme dost velké profesionálky, už je to za námi,“ řekla Strýcová. „Trochu jsme si o tom promluvily. Čas ukáže, jak to bude, ale teď je to v pořádku. Když se potkáme v šatně, normálně se pozdravíme. Každá máme svůj tým a jsme s ním spokojené.“

Žádná vendeta. Ideálně žádné emoce, neboť ty by pozornost jen odváděly. Cílem je výhra jako taková - výhra opravdu velká, neboť zajistí čtvrtfinále grandslamu.

„Jasně, ona bude favoritka. Viděla jsem trochu její dnešní zápas (s Lucií Šafářovou) a byl to tenis na opravdu vysoké úrovni. Karolína mi nedá moc rytmu, musím toho zkusit co nejvíce odreturnovat,“ uvědomuje si Strýcová. „Bude to pro mě hodně těžké. Ale připravím se tak, abych měla co nejlepší šance.“