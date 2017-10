Návrat se blíží? Murray i Djokovič už trénují, ale jen jeden s raketou

Slavný areál All England Club není zvyklý na to, aby se tu děly přelomové věci v říjnu, tak dlouho po konci Wimbledonu. Ale rok 2017 se liší: právě v těchto dnech zde byl podle britského tisku spatřen v akci Andy Murray.

Kruh se uzavírá? Snad ano: letošní wimbledonské čtvrtfinále proti Samu Querrymu bylo pro hvězdného Skota dosud posledním duelem sezony. Murray končil v bolestech, soužen stavem svého zničeného těla. Vynechal všechny další akce včetně US Open a plánuje už jen jednu.

Glasgow se těší, až 7. listopadu uvidí charitativní exhibici Murray vs. Federer. Tedy, exhibici: pro prvního jmenovaného má jít o zásadní test.

Pokud se ukáže, že jsou chronické bolesti kyčlí pryč, bude comeback zase o něco reálnější. Plán zní začít rok 2018 v Brisbane a následně se na grandslamu v Melbourne pokusit prolomit svoji bilanci pěti finálových účastí bez jediného titulu.

A do toho Novak Djokovič na svůj facebookový účet vyvěsil dvě fotky s popiskem: „Nemůžu si pomoci a chci zpátky na kurt, ať už jakkoli. Sice stále bez rakety, ale fyzicky i mentálně zcela přítomen.“

Djokovič se na jednom snímku protahuje, na druhé si „dává do těla“. Murrayho trápily zmíněné kyčle, srbské eso vyřadilo bolavé rameno (a podle spekulací i ztráta motivace hraničící s vnitřním vyhořením).

I přes dílčí dobré zprávy se ale zdá až příliš odvážné to, co v tomto týdnu pronesl na tiskové konferenci ředitel Australian Open Craig Tiley.

„Jsem v kontaktu se všemi top hráči a těší mě, že mohu ohlásit, že se v Melbourne ukáží všichni ze světové stovky,“ řekl Tiley. „Andy se připravuje na to, aby zažil skvělý rok 2018. Můžu vám prozradit, že se mu vůbec nelíbilo sledovat, jak si Roger a Rafa rozdělili všechny grandslamové tituly. Při jeho ctižádostivosti víme, že se bude chtít vrátit do pozice světové jedničky.“

Šéf úvodního grandslamu roku tím zvyšuje očekávání, ale na tak „pevnou zprávu“ je přece jen brzy. A nejsou pro ni k dipozici ani „pevné“ podklady.



Djokovič teprve musí vzít raketu do ruky. Murray potřebuje cítit, že je zpátky nejen fyzická kondice, ale také herní forma.

V Melbourne vyhlížejí také comeback Sereny Williamsové, jež se chce po porodu vrátit co nejrychleji. Pro turnaj žen by to byla pořádná vzpruha, pavouk mužů by ale s kompletní Velkou čtyřkou byl ještě mnohem atraktivnější.

Neboť tihle velikáni se tak trochu potřebují. Aspoň to soudí Murrayho bývalý kouč. „Roger a Rafa letos hrají snad nejlepší tenis svých kariér,“ soudí Mark Petchey. „A podle mě je k tomu kromě nucené zdravotní pauzy dostala i ohromná konkurence v podobě Andyho, Novaka i Stana Wawrinky. Tlačili na ně a donutili je stát se ještě lepšími.“

Byť všichni čtyři stárnou a jejich těla jsou - jak dokázal loňský rok u dvojice Nadal, Federer a letošek u Djokoviče s Murraym - náchylnější ke zraněním, tahle rivalita posouvá vpřed nejen je, ale celý tenis.

Další revival made in Melbourne 2018 by proto zněl lahodně každému.