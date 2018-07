Jako bych znovu začínal, popisuje Murray. A touží po úprku ze suterénu

Od loňského Wimbledonu stihl chudičké dva turnaje a na nich pouhé tři zápasy. Vlastně vůbec není divu, že Murray tvrdí: „Svým způsobem zase začínám od nuly. Bude to těžké, ale taky by to mohla být zábava.“

Pro trojnásobného grandslamového vítěze není snadné zachovat si pozitivní přístup. Jeho dlouhodobé patálie s kyčlemi vyvrcholily lednovou operací. Vynechal všechny čtyři poslední klíčové akce: loni chyběl už na US Open a letos neodehrál jediný grandslam.

Když se vrátil na dvě travnaté akce, dokázal zdolat jen jiného comebackáře Stana Wawrinku. Do „domácího“ All England Clubu ho nepustila nejistota nad vlastní fyzickou kondicí. Skoro to zní, že je všechno špatně. Však také jeden z nejlepších hráčů posledních let zahučel v žebříčku ATP až na 832. místo!



Když se klady hledají těžce, dá se upnout i na tohle.

„Samozřejmě to nejsou pozice, na kterých bych se chtěl pohybovat,“ přiznal ve Washingtonu, kde jej duel prvního kola proti domácímu Donaldsonovi čeká v noci na úterý od 1.00 českého času. „Ale je tu i dobrá věc: když jste na špici, je strašně těžké se posunout i o jedinou příčku nahoru. Když se mi bude dařit teď, můžu za pár týdnů poskočit o 300 nebo 400 míst.“



Duel s Wawrinkou v Eastbourne (vlevo) ještě Murray vyhrál, pak se ale odhlásil z Wimbledonu.

Proto potřebuje začít sbírat nejen starty, ale především výhry - ať už nyní v americké metropoli, nebo později na turnajích v Torontu a v Cincinnati, kde obdržel divokou kartu: „Pokud bych měl každý týden vypadávat v prvním kole, moc veselé by to nebylo.“ Cílem je pak návrat na US Open, na pódium z nejzářivějších.



Kromě chybějící praxe je tu ale stále i nedokonalý stav jeho těla.

„Těším se, ale zároveň mám trochu obavy. Vždyť jsem na betonech nehrál opravdu dlouhou dobu,“ pronesl. „Po pár zápasech by to mělo být lepší. A hlavně - když budu hrát na kurtu proti těm nejlepším, zlepší mi to fyzičku tak, jak to žádná posilovna neumí.“

Murraymu je stále 31 let - což nevěstí akutní obavy z konce kariéry. „Taky mě motivuje to, jak válí jiní třicátníci,“ zmínil v USA své letité souputníky Rogera Federera a Rafaela Nadala. „Věřím, že se zase dostanu do formy.“

Pokud ale dojde na konkrétní cíle, je Murray opatrný. A drží se toho, co by měl mít na paměti každý člověk: „Hlavní je, abych zůstal zdravý. V takovém případě se tolik nemusím zabývat žebříčkem. Když zvládnu tohle, můžu rok 2019 začít už úplně jinak.“