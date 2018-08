Jsem v plné síle, věří Zverev. Ten, co umí zdolat i Federera s Nadalem

Soudě dle úvodních výměn ho mohla zastavit leda nepřízeň živlů - a přesně to se i stalo. Alexander Zverev vletěl do turnaje v americké metropoli jako velká voda, Tunisana Džazíriho drtil 6:2, jenže pak se spustila voda z nebe.

Duel 1. kola tak byl pro déšť přerušen. Velké Zverevovy plány nikoli.

V žebříčku ATP pořád platí následující pořadí: na prvních místech legendy a ikony Rafael Nadal a Roger Federer, hned pod nimi tenhle vlasatý talent. Z nastupující generace to měl být právě on, kdo přeruší jejich šňůru, která v Melbourne, Paříži, Londýnu a New Yorku trvala celkem šest turnajů.

„S takovýmito výkony je nemožné, aby nepřišly výsledky i na grandslamech,“ říkal Nadal, když jej Zverev letos zdolal ve finále v Římě na antuce. „Je to jen otázka času. Pokud na nich v příštích dvou letech nepředvede nic velkého, klidně za mnou přijďte a řekněte mi, že tenisu vůbec nerozumím.“

Mistr svého řemesla si v prognózách moudře nechal časovou rezervu. Zverevova hvězdná hodina totiž dál nepřichází; místo někoho z vyhlížených mladíků se mezi dva superšampiony naposledy vklínil jejich souputník Novak Djokovič. Kdeže Zverev... Na Roland Garros jej ve čtvrtfinále, což byl pořád jeho nejlepší grandslamový výsledek kariéry, udolal o tři roky starší Dominic Thiem, tedy další očekávaný muž budoucnosti. A All England Club? Tam se Zverev pakoval dokonce ve 3. kole po porážce od Lotyše Gulbise.

„Po Paříži jsem léčil zranění. Po Wimbledonu si zase potřeboval odpočinout můj hamstring,“ popisuje. „Mám za sebou dobré dva týdny fyzické přípravy, udělal jsem spoustu práce. Jsem připravený na přechod na betony. Byl to takový minitréninkový blok mířící až k US Open. Jsem v plné síle. A budu se snažit dál připravovat tak, abych měl co největší šance na tituly.“

Právě před rokem v tomto směru předvedl povedenou prezentaci: vyhrál nejen ve Washingtonu, ale následně i na kanadském Rogers Cupu (tehdy v Montrealu, letos v Torontu). Tam ve finále 1000 body dotované akce dokonce udolal Federera, na těchto dvou turnajích hned dvakrát porazil Kevina Andersona či velmi nadané mladíky Nicka Kyrgiose a Denise Shapovalova.



„Věřím si. Cítím, že mám nejlepší grandslamové šance v životě,“ vyhlašoval po této jízdě - a následně se „zverevovsky“ na US Open loučil ve 2. kole.

Rok 2017 pro něj byl průlomový, zahrál si i na Turnaji mistrů. A jak už to tak v tenisu chodí, po průlomech následuje povinnost obhajob. Severoamerický dvojitý test hodně ukáže o tom, nač Zverev má.

Rozhodně umí obstát ve zkoušce popularity. „Komu by vadila pozornost?“ culil se, když ho ve Washingtonu vítal solidní dav příznivců. „Je přece parádní vidět tolik fanoušků. Navíc v jednom z mých oblíbených měst.“

A ještě oblíbenější bude, pokud potvrdí loňský triumf. Jinak mu hrozí, že o „medailovou“ pozici přijde; v live žebříčku je nad ním Juan Martín del Potro.