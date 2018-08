Tenisoví bratři, jak se patří. Splněný sen, řekli Zverevové po rodinné bitvě

Byť je od sebe dělí znatelný věkový rozdíl, tenis v tomto případě spojuje. Na turnajích jsou si tréninkovými partnery, hrávají spolu čtyřhru. A tohle všechno má kořeny ještě v době jejich dětství.

„Jako kluci jsme do toho mlátili u nás na dvorku na minikurtu. A představovali jsme si, že to je nějaký velký duel, třeba grandslamové finále,“ popisoval Mischa, jemuž bude brzy 31 let. S Alexanderem (21) se konečně dočkali, jen ještě ne na tak luxusním pódiu - střetli se ve 3. kole turnaje ve Washingtonu.



Vítěz byl očekávaný, světová trojka Alexander uspěl poměrem 6:3, 7:5.

Ale emoce, ty očekávat nešlo. Právě Mischa líčil, že se mu vzpomínky na klukovské roky vrátily právě v momentu, kdy mač startoval: „Pocity byly různé, ale nejvíce převažovalo štěstí. A hrdost. O tomhle jsme snili.“

Jejich rodiče - otec Alexander starší v bíle kšiltovce spolu s paní Zverevovou - sledovali měření, v němž nemohli mít favorita. Fanynky v hledišti Citi Open to cítí stejně, a tak si aspoň pro turnaj vyrobily transparent s nápisem „Team Z“, kterým mávaly při jejich deblových mačích.

Když bylo po všem v singlu, oba Zverevové se u sítě objali s pocitem, že tohle je tak trochu vítězství i pro toho poraženého.

Příznivkyně bratří Zverevů na turnaji ve Washingtonu.

Největší sourozenecké bitvy mají za sebou patrně sestry Williamsovy. Starší Venus s mladší Serenou byly dokonce v takovém laufu, že od Roland Garros 2002 zvládly cosi až neuvěřitelného - v Paříži si zahrály o titul a navázaly na to dalšími třemi grandslamovými finále za sebou! Ve všech uspěla Serena...

Velmi jiskřivá by mohla bývat také měření dvojčat Plíškových, jen na ně - k úlevě obou - zatím došlo jen jednou, v Eastbourne 2013, tehdy ještě ve finále kvalifikace. Když už tak určil los znovu při letošním turnaji na Spartě, Karolínu na kurty nepustilo zranění.

Ona je bývalou světovou jedničkou, Kristýna na podobné úspěchy čeká. Disbalanc platí i u jiných, pokud se přesuneme k mužům. Patrick McEnroe nikdy nedosáhl slávy, bohatství a charizmatu staršího bratra Joea, přesto to dotáhl 28. místo na žebříčku. Rodinný střet McEnroevých se odehrál celkem třikrát, v roce 1991 dokonce ve finále turnaje v Chicagu.

Jiní slavní sourozenci zase stále čekají: Andy Murray se nyní ve Washingtonu vrací na výsluní, jeho bratr Jamie se ale specializuje na čtyřhru.

Zvererové tedy pikanterii mají úspěšně za sebou. „Prostě jsem si to celé užíval,“ řekl Alexander. Ten je výrazně mladší a také výrazně úspěšnější. Aktuálně to dotáhl do role světového hráče číslo tři a byť čeká na pořádný grandslamový průlom, už ovládl velké turnaje v Římě, Montrealu a Madridu a umí zdolat jak Federera, tak Nadala.

Mischa, jenž se narodil ještě v Moskvě, je tenisovým profesionálem již od roku 2005, aktuálně 42. hráč žebříčku ale první titul získal až letos v Eastbourne.

Ryze rodinné klání pro něj znamená další vrchol roku, ačkoli v něm padl.

„Sám sebe jsem se ptal, jak moc dobře se teď naši v hledišti musí cítit,“ pronesl Mischa a Alexander pak směle dodal: „Snad to byl jen první vzájemný duel z mnoha. A třeba se jednou skutečně potkáme ve velkém finále.“



Tak, jak o tom snili ještě jako malí špunti s raketou.