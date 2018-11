Ragbisté Tatry Smíchov vyhráli extraligu, Vyškov je ve finále potrápil

Finále se mělo hrát už před týdnem a podle semifinálových výsledků se měla uskutečnit repríza loňského souboje o titul, ve kterém Sparta porazila Tatru (20:6). Ale semifinále Sparty s Vyškovem, které skončilo jednoznačně 52:10 ve prospěch obhájců prvenství, sportovně-technická komise svazu kvůli neoprávněnému startu hráče Pražanů Josepha Saldany zkontumovala. Kauzu se podařilo vyřešit až v tomto týdnu.

Ve finálovém duelu na vlastním hřišti smíchovský celek potvrdil roli favorita, i když soupeř Pražany zejména ve druhém poločase potrápil. Krátce po změně stran už Tatra vedla 20:0, ale hosté zápas dvěma krátce po sobě položenými pětkami zdramatizovali a přiblížili se na 14:20. Domácí ale obrat nepřipustili.

„Soupeř dneska bojoval, až jsem se bál, že to nezvládneme. Je to super, trvalo to (čekání na titul) dlouho,“ řekl kapitán nového mistra Jiří Černý.

Ziskem sedmého titulu se Tatra dotáhla na rekordmany z Říčan, kteří naposledy ovládli českou domácí soutěž v roce 2012.