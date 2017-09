Kamarádi z jihlavského bazénu sní o úspěších v reprezentačním týmu

„Vědí, za čím si jdou. Oba jsou svědomití, zodpovědní. A to jak v tréninku, tak v životosprávě,“ těší trenéra Marka Polacha, který s oběma plavci pracuje od května letošního roku.

Kromě toho, že v jihlavském klubu patří Matula i Kourek do stejné tréninkové jednotky, oba také v krajském městě Vysočiny navštěvují Základní školu Evžena Rošického. V září nastoupili do devátého ročníku sportovní třídy.

„Mají nastavený školně sportovní systém, letos ovšem s jednou změnou. Ranní tělocviky jim nově nahradily plavecké tréninky s dospělými,“ vysvětluje Polach.

Podle něj by však oba kluci potřebovali výrazně intenzivnější přípravu. Zatím trénují každý všední den. Navíc třikrát do týdne chodí plavat i ráno. Přesto by trenér jejich aktivitu v bazénu ještě navýšil. „Já sám jsem až do loňska vrcholově plaval a byl jsem zvyklý na mnohem tvrdší podmínky,“ upozorňuje.

Do vody poprvé skočili jako docela malé děti

Oba čtrnáctiletí jihlavští plavci začali s vodním sportem poměrně brzy. Zejména Patrik Kourek. „Když mi byly asi tři roky, spadl mi jednou míč do bazénu a já se poroučel za ním. Od té doby je mi voda blízká,“ vzpomíná s úsměvem na své poněkud kuriózní plavecké začátky.

Vojtěch Matula (zelená čepice) a Patrik Kourek patří mezi velké plavecké talenty.

To jeho kamarád Vojtěch Matula spojil svůj volný čas s plaveckými tréninky až o dva roky později. Do kurzu ho rodiče přihlásili v pěti letech. „Nikdy jsem moc nebyl na nějaké míčové sporty, proto jsem zkusil vodu. A už jsem pak u ní zůstal,“ hlásí.

O své budoucnosti mají oba kluci poměrně jasno. Příští rok plánují nastoupit na sportovní gymnázium a dál se věnovat plavání. A také v tomto směru si dávají celkem jednoznačné cíle.

Seriál Vysočina má talent Regionální příloha MF DNES přináší seriál, ve kterém každý týden představuje talentované sportovce z Vysočiny. Pokud je ve vašem oddílu nebo okolí šikovný chlapec či dívka, jejichž výsledky a výkony zaslouží pozornost, dejte nám o nich vědět na uvedené kontakty: MF DNES Vysočina, Brněnská 71, 586 01 Jihlava; telefon: 564 606 210; e-mail: redji@mfdnes.cz nebo jan.salichov@mfdnes.cz

„Chtěl bych se dostat do české reprezentace a postupně se zkoušet kvalifikovat na mistrovství Evropy,“ přiznává Matula.

To jeho kamarád Patrik Kourek kouká ještě o něco výš. „Rád bych se jednou podíval na olympiádu. Ideálně už do Tokia v roce 2020,“ přesvědčuje.

Zatím se ale oba plavci zúčastnili pouze tuzemské letní olympiády dětí a mládeže, kde letos v červnu vylovili z brněnského bazénu dohromady sedm cenných kovů. Vojtěch Matula bral tři stříbra a Patrik Kourek přidal k jednomu stříbru ještě tři bronzy.

V silné konkurenci se tak rozhodně neztratili. Jejich trenér však nadšení z jejich prozatímních medailových umístění malinko mírní. „Je sice pěkné, že jsou úspěšní v žácích, ale to hlavní je teprve čeká. Důležité je, aby vozili medaile za pár let, tam už se to všechno sleduje,“ nabádá Polach.

Žurnalista vs. trenér

Matula i Kourek se ve většině případů nominují na stejné závody a oba také už dnes patří ke stabilním členům jihlavského plaveckého oddílu. „Navzájem se pokaždé maximálně podporují, hecují, což je dobře i pro samotný trénink. Takhle by s ek nim mohli přidat i další,“ pochvaluje si přístup svých svěřenců Polach.

A co by jednou chtěli oba kluci dělat, pokud by jim náhodou nevyšly jejich představy o úspěšné sportovní kariéře?

„Já bych se asi věnoval žurnalistice,“ svěřuje se Vojtěch Matula. „A já možná trénování,“ dodává jeho oddílový kolega a kamarád Patrik Kourek.