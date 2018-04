Mezi profesionály? Ještě se necítím, odmítl osmnáctiletý supertalent

McLaughlinová v mládežnických kategoriích sezonu za sezonou drtí rekordní zápisy. Držitelka světového juniorského maxima na 400 metrů překážek navíc ukazuje velkou všestrannost, která ji řadí mezi nejlepší i na dalších tratích.

Naposledy na sebe rodačka z New Jersey upozornila na mítinku v Gainesville, kde vyhrála dvoustovku v novém osobním rekordu 22,39 a dosavadní maximum si vylepšila o více než sekundu. Mezi atletkami do 20 let běžela rychleji naposledy Allyson Felixová na OH 2004 v Aténách (22,19). Povedený víkend završila McLaughlinová v neděli triumfem na hladké čtvrtce v dalším skvostném maximu 50,07.

Radši chodit po kampusu

Po střední škole odmítla kariéru profesionální atletky a přijala stipendium na univerzitě v Kentucky. Dál bude běhat jako amatérka.

„Dát se na profesionální dráhu je velké rozhodnutí a myslím, že jsem k tomu ještě nedospěla. Chtěla jsem získat zkušenost se životem na vysoké škole, chodit po kampusu a mít svobodu pryč od rodičů. Žít normální život a pořád běhat,“ citoval ji web světové atletické federace IAAF. Peníze prý pro ni nehrají roli. „Mám všechno, co potřebuji k růstu, takže se chci rozvíjet co nejvíc, než nakonec vstoupím na profesionální scénu.“

V Kentucky trénuje v silné skupině trenéra Edricka Floréala, do které patří také světová rekordmanka na 100 metrů překážek Kendra Harrisonová, olympijský vítěz na 110 metrů překážek Omar McLeod nebo úřadující světová šampionka na 400 metrů překážek Kori Carterová. „Je to úžasná skupina lidí. Když se stresuju, tak mi pomáhá, že s nimi mohu trénovat a nechat si od nich radit,“ popisovala McLaughlinová.

Za juniorským zlatem do Tampere

Sobotním časem na dvoustovce se McLaughlinová zařadila na čtvrté místo historických juniorských tabulek. Vedle Felixové jsou před ní jen Natalija Bočinová z bývalého Sovětského svazu a Sabine Riegerová-Güntherová, které rychlé časy zaběhly na začátku 80. let minulého století. Na čtvrtce si McLaughlinová osobní maximum vylepšila o 1,81 sekundy a zařadila se na šesté místo v historických juniorských tabulkách.

Její hlavní disciplínou však zůstává čtvrtka překážek, na které na olympijských hrách v Riu de Janeiro postoupila mezi mnohem protřelejšími soupeřkami do semifinále. Účast na loňském světovém šampionátu v Londýně jí v nabité americké konkurenci unikla, protože juniorský světový rekord 53,82 stačil na americkém šampionátu jen na šesté místo.

Letos americké atlety globální vrchol v podobě OH či MS nečeká, o to víc se chce McLaughlinová zaměřit na červencový světový šampionát juniorů v Tampere. Už před třemi lety brala v Kolumbii zlato na MS do 18 let a získané zkušenosti následně využila v boji o olympijské hry. „Předtím než jsem se vydala do Ria, bylo hrozně důležité zjistit, jak to na velkých akcích chodí,“ podotkla. A na další olympiádu do Tokia v roce 2020 už se klidně může chystat jako jedna z velkých favoritek. Proč by ne, její potenciál se zdá neuvěřitelný.