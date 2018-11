Svitavy prohýřily náskok. Měli jsme špatně nastavené hlavy, řekl Puršl

„Myslím si, že jsme měli špatně nastavené hlavy. Už do úvodu utkání jsme vstoupili nekoncentrovaně,“ sdělil mladý pivot Turů Šimon Puršl. „Nevím, jestli to bylo tím, že jsme byli uvolnění z předchozího utkání s Kolínem, které jsme vyhráli velkým rozdílem (104:68)... První poločas byl úplně strašný, pak jsme se ve druhém trochu kousli, ale koncovka nám nevyšla. Nehráli jsme dobře v útoku a ztratili jsme vedení,“ mrzelo ho.

Podle trenéra nyní pátých Svitav Lubomíra Růžičky se z vítězství radoval šťastnější tým.

„Ale my jsme jim k tomu dopomohli naprostou impotencí. Nedáme dvojtakt, pak jednoduchou pozici, navíc 50 procent z trestné linie, mnoho otevřených střel za tři body. Nevím, z čeho to vycházelo,“ lamentoval kouč. „Dva dny jsme upozorňovali na to, že má Ústí velmi kvalitní kádr a že jejich umístění v tabulce (aktuálně 10. příčka) neodpovídá tomu, jaký mají potenciál. Že se toto družstvo sehrává - měnili hráče, měli to hodně složité. Samozřejmě ty předpoklady se potvrdily,“ durdil se.

Do středy je potřeba, aby se Tuři opět srovnali, protože od 18 hodin nastoupí na půdě Královských sokolů, nováčka z Hradce Králové.

„Je na nás na trenérech, abychom týmu znovu dodali ‚šťávu‘,“ řekl trenér Růžička.