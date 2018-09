Svitavy i přes vyřazení získaly podle kouče Růžičky důležité zkušenosti

Věří, že zkušenost s mnohem větším tempem hry se bude týmu hodit i na startu ligové sezony a zároveň by to pro hráče měla být motivace opět se do pohárů probojovat. „Je to obrovská zkušenost pro klub, hráče i trenéry. Byla to vůbec první možnost hostit evropský pohár ve Svitavách a vyjet s družstvem letecky do zahraničí. Osahali jsme si to. Rozdíl ve skóre je sice pro fanoušky obrovský, ale já v tom vidím pozitiva,“ řekl Růžička.

Svitavští sice toužili po postupu do základní skupiny, ale po losu bylo jasné, že půjde o velmi těžký úkol. „Turecký klub byl jasným favoritem, na stránkách FIBA Europe ho favorizovalo 95 procent čtenářů. Jejich rozpočet je několikanásobně vyšší než náš,“ poukázal Růžička.

„Mají hráče jako Shevon Thompson, který byl na soupisce Toronta v NBA. Damiana Kuliga, který hrával za Banvit a Bayern Mnichov, Terrella Hollowaye, Luka Babič, který v Eurolize dával osm bodů na zápas. To jsou hráči z jiného ranku, ale pro naše hráče to byla dobrá konfrontace. Viděli, v jaké rychlosti soupeř hraje, jak má rychlé řešení situací,“ dodal.

Právě možnost na úvod sezony poměřit se s tímto rychlým tempem by měla svitavskému týmu pomoci už při nedělním startu NBL s Brnem. „Včetně přípravy za sebou máme devět supertěžkých utkání. Ta s Istanbulem byla na hranici našich možností. Hrálo se v opravdu vysokém tempu a jsem rád, jak jsme se tomu dokázali postavit. Navíc slušné minuty odehráli naši mladí hráči jako Kovář, Puršl, Kotásek, Svoboda a to je pro nás vklad do budoucna,“ uvedl svitavský kouč.

„Ukázalo mi to, na čem s nimi musíme pracovat. Ale třeba Matěj Svoboda ukázal srovnanou hlavu, je sebevědomý a nebojí se hrát i do hráče, jako je Babič,“ dodal.

Zajímavou konfrontací byl souboj s Istanbulem i pro svitavského patriota Tomáše Teplého. „Ten ve Svitavách začínal ve třetí lize a po deseti letech se dočkal startu v Evropském poháru. Jsem moc rád, že se toho v týmu dočkal. Pro nás pro všechny to byl svátek. Dali jsme do toho všechno a tohle asi bylo maximum, co jsme proti takovému soupeři mohli předvést. Teď je třeba na to navázat v lize,“ řekl Růžička.

Ten v minulé sezoně dovedl Svitavy k historickému čtvrtému místu a nyní se bude snažit na svou práci navázat. Věří, že duely s istanbulským soupeřem byly pro hráče dostatečnou motivací. „Všichni jsme po minulé sezoně namlsaní. Ale musíme také zůstat nohama na zemi. Konkurence zbrojí, zatímco my jsme omladili. Uvidíme za pět šest měsíců, jak na tom budeme. Já jen vím, že tento tým má potenciál, který by měl začít postupně naplňovat,“ dodal bývalý asistent reprezentačního kouče Ronena Ginzburga.