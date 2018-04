Basketbalisté Svitav se chtějí patřičně naladit před čtvrtfinále

„V A1 už je vše rozhodnuto. Myslím si, že oba trenéři proto budou hodně točit sestavy, a na hřiště se tak podívá všech 12 hráčů.“

To kromě jiného znamená, že by se na place mohl objevit rovněž americký pivot Brett Roseboro, jenž v předchozím kole v Prostějově s Olomouckem (těsná porážka Svitav 85:87) do hry ještě nezasáhl. V mistrovském utkání se 208 centimetrů vysoký obr předvedl naposledy 10. března proti Děčínu, od té doby byl na marodce.

Ve třech vzájemných mačích s Opavou z této sezony mají Svitavy sice negativní bilanci 1 výhra, 2 porážky, ovšem skóre hraje v jejich prospěch. Doma totiž 28. prosince loňského roku zvítězili o 13 bodů, zatímco obě venkovní porážky byly velmi těsné.

„Slezané jsou zaslouženě na třetím místě. My jsme s nimi v letošní sezoně odehráli tři vyrovnaná utkání, takže čekám, že i středeční bude takové,“ míní Jelínek.

Soupeř, který se pod kuratelou trenéra Czudka tradičně opírá výhradně o českou sestavu, si v předchozím střetnutí poměrně suverénně poradil s děčínskými Válečníky, jež přemohl 78:54. Podle Jelínka vedle obvyklých trojek hodně sází i na kombinační hru.

„Na hřišti si dokáže lehce poradit a podat míč. Samozřejmě, že vše se točí okolo rozehrávače Šiřiny, ale letos hraje také výborně Klečka a nebo mladý Bujnoch,“ podotýká Jelínek. „Ale chceme určitě vyhrát a přenést si tak pozitivní náladu do play off,“ předesílá basketbalista.