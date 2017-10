Střelci v derby do pauzy tápali, pak začal řádit svitavský Kerr

Čísla dlouhovlasého chlapíka s čelenkou byla pro Beksu jasnou výstrahou. A amerického svitavského tahouna Garreta Kerra také držela hostující obrana dlouho pod kontrolou. Rodák z Philadelphie byl dobře krytý a první úspěšně zakončený průnik si připsal až těsně před koncem druhé čtvrtiny, kdy uzavíral poločas za stavu 24:29 z pohledu Turů.

Pak se muž, který se ve třech předchozích utkáních pyšnil průměrem dvaceti bodů na utkání a více než dvanácti doskoky, rozehrál k dalšímu fantastickému výkonu, jenž Tury nastartoval k úspěchu.

„Uklidňoval jsem ho a říkal mu, že takových zápasů bude hrát ještě tisíc. On hrozně moc chce, je to srdcař a takový přirozený kluk, který miluje basket a nemá rád prohry. Byl frustrovaný, protože na útočné polovině udělal pár špatných rozhodnutí. Pak se rozjel a odehrál parádní utkání,“ pochválil Kerra v rozhovoru pro Českou televizi svitavský kouč Lubomír Růžička.

„I když jsme se na něho připravovali, tak jsme ho těžko zastavovali. Když jsme si pomohli, tak dobře podal míč na Roseboroa, který jednoduše skóroval,“ popisoval klíčovou spolupráci Američanů jeden z trenérů Beksy Tomáš Bartošek.

První poločas nabídl fanouškům střelecké trápení od obou soků. Tuři ale předváděli po celý zápas kvalitní obranný doskok, takže Besku nepouštěli k opakovaným střelám. Domácí zase trápily chyby při přechodu na útočnou polovinu. Společnou špatnou vizitkou byla snaha o trojky. Ta v první půli nepadla žádná! Tuři rozhodli o triumfu ve třetí čtvrtině, kterou vyhráli 26:14.

„Věděli jsme, kdy ten klíčový moment nastane a klobouk dolů, jak to kluci zvládli. Nastoupili s obrovskou energií a chutí. Dali jsme pár lehkých košů, dostali se do mírného vedení a to rozhodlo,“ dodal domácí kouč Růžička.

„Třetí čtvrtina nám totálně nevyšla,“ mrzelo hostujícího Bartoška.

Další utkání sehrají obě mužstva až v sobotu, kdy Pardubice vyzvou doma USK Praha. Svitavy se vydají na cestu do Brna.