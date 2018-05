Lazaret ze Svitav chtěl víc, proti hegemonovi však ukázal jen charakter

Do zápasu mohl poslat jen devět hráčů, a to mu ještě dva v jeho průběhu odpadli. Žádný div, že trenér svitavských basketbalistů Lubomír Růžička po čtvrtém utkání semifinálové série s hegemonem z Nymburka, jehož skóre 65:97 z pohledu domácích Turů hovoří řečí debaklu, prohlásil:

„Rozhodla širší lavička soupeře a jeho větší energie na obou polovinách hřiště. Výsledek je samozřejmě rozdílem třídy, ale to je dáno tou rotací.“

Na kraji lavičky od začátku seděli zranění rozehrávač Roman Marko a pivot Brent Petway. Další podkošový dlouhán, mladík Luboš Kovář, hrál za Nymburk finálový turnaj MČR do 19 let, a po problémech se zády, respektive s naraženými žebry později museli odstoupit křídelníci Luboš Stria a Tomáš Teplý. S takovou se s mužstvem kalibru úřadujícího šampiona moc hrát nedá.

„Nymburk měl mezi čtvrtfinále a semifinále šestnáct dní pauzu a v sérii se každým zápasem zlepšoval, předvedl svoji kvalitu. Proti svým hráčům nemůžu říct špatného slova, snažili se ze všech sil. Mají v sobě hrdost a ukázali dobrý charakter,“ konstatoval kouč Růžička.

Ocenili to i diváci, kterých však za jasného vedení favorita 3:0 na zápasy Na Střelnici dorazilo méně, než bývá zvykem. Vedle jmen hráčů totiž vyvolávali i to Růžičkovo.

„Když máte na své straně fanoušky, je to příjemné vždycky. V kariéře jsem zažil i případ, kdy to tak nebylo. V Handlové, vzpomínám na to jak včera...,“ řekl trenér a dodal: „Já už se cítím Svitavákem, ty lidi znám a cítím se tu velmi komfortně. Doufám, že je náš basket baví.“

Svitavský trenér Lubomír Růžička domlouvá svým hráčům.

Společně s nymburským protějškem Orenem Amielem si pak popřáli hodně zdaru ve zbytku sezony, což pro Svitavy znamená v sérii o bronz a pro Nymburk ve finále.

„Doufám, že se co nejdřív dáme do kupy, abychom se jak fyzicky, tak i mentálně připravili na boje o třetí místo,“ uvedl trenér Růžička s tím, že Marko, Stria i Teplý by se v nich určitě měli objevit. Otazníkem je pouze start Američana Petwaye.