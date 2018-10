Kraťasy snad z montérek, vršek lepší. Retro dresy hráčům moc neseděly

Sám se pro web Kooperativa NBL vyjádřil ve smyslu, že sice šlo o skvělou propagaci blížící se premiéry filmu z basketbalového prostředí Zlatý podraz, jenže hrát v poválečných úborech celou sezonu by žádné terno nebylo.

„Kraťasy vypadají, jako když je šili z nějakých montérek, ten materiál podle mě na basket není ideální. Vršek je lepší,“ hodnotil 22letý dlouhán po přesvědčivém vítězství Svitav v poměru 84:69.

„Abych se přiznal, když jsme je měli poprvé na sobě, nebyli jsme z toho úplně nadšení. Ale během zápasu tohle naštěstí nevnímáte. Snažili bychom se hrát co nejlépe, i kdybychom oblékli hokejové dresy,“ glosoval Svoboda.

„Je však super, že se taková akce uskutečnila, lidi si to užili. My jsme se nicméně museli soustředit na vlastní hru a nemyslet na to,“ pokračoval s tím, že se na film, jakmile dorazí do kin, určitě rád vypraví.

Slavnostní atmosféru střetnutí Turů s děčínskými Válečníky, která měla charakter reprízy loňského čtvrtfinále play off, ještě umocnila připomínka 100. výročí založení státu a z pohledu domácích fandů ji dokonale podtrhl i povedený výsledek. Asistent trenéra Lukáš Pivoda mínil, že za něj Svitavští vděčí kompaktní hře v útoku i v obraně zejména v úvodní půli.

„Měli jsme v ní 17 asistencí, to je obrovské číslo,“ chválil Pivoda. „Naše lavička taky v zápase dala 33 bodů, což potřebujeme. Produktivitu musíme rozložit, nemůže to pořád stát jenom na Romanu Markovi nebo Pavlu Slezákovi. Tentokrát výborně zahrál Sean O’Brien (zvolený hráčem utkání) a všichni naši mladíci,“ vyzdvihl Pivoda.

JAKO ČESKOSLOVENSKO. Basketbalisté Svitav pózují v replikách dresů, v nichž Čechoslováci ovládli evropský šampionát v roce 1946.

Snad jediným problematickým místem výkonu Turů byla mizerná střelba šestek. „Úspěšnost 52 procent je žalostná, to by nás v dalších zápasech mohlo mrzet,“ varoval kouč.

Děčínský trenér pak Pavel Budínský konstatoval, že část jeho svěřenců bohužel ještě nemá zažité potřebné herní automatismy.

„I když jsme první čtvrtinu prohráli jen o dva body, měl jsem pocit, že někteří hráči nejsou v pohodě,“ sdělil Budínský. „To se ukázalo ve druhé čtvrtině, kde jsme se sesypali. Naše obrana byla děravá a v útoku jsme nebyli schopni správně zareagovat na systém, který Svitavy v defenzivě využívaly. V tom se musíme zlepšit,“ shrnul kouč.