Kouč svitavských basketbalistů Růžička: V úvodu derby jsme kupili chyby

„Jednoznačně jsme začali velmi špatně,“ prohlásil po vysoké porážce Svitav 64:91 jejich trenér Lubomír Růžička. „V první čtvrtině jsme domácím dovolili mnoho laciných bodů - jak po našich ztrátách, tak poté, co jsme šli zbytečně a naivně ve čtyřech na útočný doskok. Pardubice to nekompromisně trestaly. Dostaly se do komfortního náskoku, a pak už bylo těžké tomu čelit,“ pokračoval kouč.

Jeho protějšek na pardubické lavičce, Tomáše Bartoška, těšilo, že hráči Beksy do prestižního střetnutí, prvního v novém roce, vkročili s viditelným zápalem. Do šatny si díky tomu nesli slibné šestnáctibodové vedení.

„O přestávce jsme si říkali, že Svitavy jsou velmi dobrý útočný tým. Nechtěli jsme jim dovolit, aby se dostali pod desetibodový rozdíl. Bohužel se nám to nepodařilo - zkraje třetí čtvrtiny jsme nehráli dobře v útoku a dělali chyby i v obraně,“ řekl Bartošek.

Trenér Růžička v ten moment cítil příležitost nepříznivý stav zdramatizovat.

„Dostali jsme se na osm bodů (50:42 pro Pardubice) a vypadalo to s námi dobře. V té pasáži jsme hráli v trošku pozměněné sestavě, protože jsme se museli přizpůsobit hře soupeře. Beksa je ale tým, který je dlouho spolu. Doma hraje výborný basketbal, takže od ní nemůžeme dostat jedenadevadesát bodů, pokud chceme pomýšlet na úspěch,“ konstatoval Růžička.

Dílčí vzepětí Turů zabrzdil pardubický oddechový čas.

„Po něm se to zlepšilo o sto procent, hlavně na obranné polovině. Dovolit Svitavám jen 64 bodů je super výsledek. Tím, jak jsme znovu získali náskok, soupeři došla energie, a zápas jsme v pohodě dohráli,“ kvitoval trenér Bartošek.