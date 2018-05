Basketbalisté Svitav vítají posilu z NCAA. Přichází Svoboda

„Jsem rád, že sem přicházím. Svitavské prostředí mi není neznámé. V týmu jsou Luboš Kovář, Eda Kotásek nebo Šimon Puršl. A na to, že zase budeme spolu hrát, se moc těším,“ vyhlíží novou štaci v rozhovoru na svitavském webu Svoboda.

Rodák z Ostravy, kde odstartoval svoji kariéru, se poté přesunul do mládežnické akademie v Nymburce, odkud se prosadil až do jeho A týmu a okusil s ním VTB ligu, evropské poháry, ale hlavně českou nejvyšší soutěž. V ní se poprvé do statistik zapsal pro něj typickým tříbodovým hodem právě proti Svitavám...

Svoboda si vybudoval jméno v mládežnických reprezentacích. Byl členem stříbrného týmu kadetů na mistrovství Evropy v roce 2011 a druhé místo v pořadí střelců na evropském šampionátu reprezentace do dvaceti let s průměrem přes 20 bodů na zápas jej o pět let později posunulo do angažmá v univerzitní NCAA v Daytonu.

„Příchod Matěje do kádru vnímám z několika rovin. Jde o mladého českého hráče, který k nám přichází na delší časové období. Ve všech mládežnických reprezentacích patřil k lídrům a tuto roli by si měl postupem času vybudovat i v našem klubu,“ hodlá se na služby mladého hráče spolehnout kouč Turů Lubomír Růžička. Znají se ze společného působení v Nymburce.

„Vím, jak trenér pracuje, a co od něj můžu čekat. Věřím, že naše spolupráce bude prospěšná pro obě strany,“ přeje si Svoboda.

„V Nymburce jsme si vytvořili nadstandardní vztah. Moc se na spolupráci těším. Přeji si, aby se nám společně podařilo dosáhnout vytčených cílů,“ doplňuje Růžička.

Jeho nový svěřenec je křídelník, Růžička však nebude na Svobodu spoléhat jen tam. „Velkou předností Matěje je skvělá postava pro pozici křídla, jeho útočná hra je velmi pestrá. Může ale hrát na vícero pozicích, ať už čelem, nebo zády ke koši. Má slušné dovednosti pro rychlý protiútok a je velmi aktivní při doskakování na obou polovinách hřiště,“ vyjmenovává jeho silné stránky.

Nová sezona startuje za dlouho, kouč Svitav ovšem už teď na svou novou posilu zve diváky. „Matějova hra je velmi atraktivní a lidé Na Střelnici se už určitě mají na co těšit,“ nemůže se dočkat Růžička.

Na palubovku Matěj Svoboda spolu s ostatnímu Tury vyběhne poprvé v úterý 29. května, kdy svitavským basketbalistům startuje příprava na nový ročník nejvyšší soutěže.