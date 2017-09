V USA začne světový šampionát veslařů, Synek bude útočit na pátý titul

„Výzva to je. V historii pět zlatých medailí získali jen (Novozélanďan Mahé) Drysdale a (Němec Peter-Michael) Kolbe, já mám čtyři. Mohl bych je dotáhnout. Uvidíme,“ uvedl Synek před odletem do USA.

Nejlepší český veslař historie se na start postaví jako obhájce prvenství, neboť ovládl šampionát v roce 2015 ve francouzském Aiguebelette. Loni byly veslařským vrcholem sezony olympijské hry v Riu, na kterých skončil Synek třetí.

„Je to zvláštní a vůbec mi nedošlo, že obhajuji titul. Jedu závodit a chci prodat, co jsem za celý rok natrénoval,“ podotkl Synek, jehož hlavními soupeři by měli být Robert Manson z Nového Zélandu, Chorvat Damir Martin a Angel Fournier z Kuby. Dlouholetý rival Drysdale letošní sezonu vynechal.

Před dvěma lety na MS získala medaili také Miroslava Knapková, která je ale momentálně na mateřské a v minulém týdnu se jí narodila dcera Adéla. Šéf českého veslování Dušan Macháček ale věří, že výprava i letos přiveze dva cenné kovy.

„Černým koněm pro mě je čtyřka bez lehkých vah. I když je to neolympijská disciplína, tak je hodně obsazovaná. A klukům se nyní mimořádně daří. V Lucernu na posledním Světovém poháru byli třetí a i v handicapových testech, které u nás nyní jezdí, vždy vyhrají,“ řekl Macháček na adresu posádky Jan Hájek, Milan Viktora, Jan Vetešník, Jiří Kopáč.

Světový šampionát se v USA uskuteční poprvé od roku 1994. Přestože mimoevropské akce bývají většinou méně obsazované, pořadatelům se přihlásilo přes 900 veslařů z 69 zemí. „Což je srovnatelné s mistrovstvími před olympiádou, které jsou zároveň kvalifikací na hry,“ podotkl Macháček. Největší konkurence se sešla v mužském skifu, kde bude mít Synek 38 soupeřů.

Dějiště MS se muselo v minulých dnech vypořádat s následky hurikánu Irma, který udeřil na Floridu. Veslařský areál však výrazně neponičil. „Vypadá to, jako by tu žádný hurikán nebyl. Navíc lidé jsou opravdu příjemní a to, že zde byl nějaký hurikán, na sobě nedávají vůbec znát,“ uvedl Jakub Podrazil, jenž bude s Lukášem Helešicem startovat na dvojce bez kormidelníka.

Program mistrovství odstartují nedělní rozjížďky. Finálový program je rozdělený do tří dnů, o medaile se bude bojovat od pátku 29. září do neděle 1. října. Závodit se bude většinou vpodvečer českého času.