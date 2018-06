V Liptovském Mikuláši odstartuje Světový pohár vodních slalomářů

Devětadvacetiletý Přindiš na začátku června navzdory problémům se zády, které ho postihly týden před závodem, získal stříbro na mistrovství Evropy. Na start SP na Slovensku je připravený.

„Vody je v trati trochu méně, než je normál, ale není to nic hrozného. Počasí nám zatím také přeje, ale na závody se to má markantně zkazit. Záda mně drží. Každý den cvičím a učím se nové cviky a celkově předělávám styl posilování, který jsem doteď držel,“ uvedl v tiskové zprávě Přindiš. Loni vyhrál celkové hodnocení Světového poháru jako první český kajakář v historii.

Kalendář SP 2018 22. - 24. června: Liptovský Mikuláš

29. června - 1. července: Krakov

6. - 8. července: Augsburg

31. srpna - 2. září: Tacen

7. - 9. září: Seu d'Urgell

V Liptovském Mikuláši budou závodit všichni čeští reprezentanti s výjimkou kanoisty Vítězslava Gebase, který zvolil individuální trénink. Už za týden v Krakově bude ale řada českých vodních slalomářů chybět.

„Na poslední chvíli zrušili účast závodníci do 23 let, kteří dají přednost soustředění v Ivree, která bude dějištěm mistrovství světa do třiadvaceti let. Soustředění bylo původně plánováno na dřívější termín, ale z důvodu rozsáhlých povodní v této oblasti muselo být zrušeno,“ uvedl reprezentační šéftrenér Jiří Pultera.

V Liptovském Mikuláši se v pátek pojedou kvalifikace, o víkendu jsou na programu semifinále a finále. Už nebudou závodit deblkanoisté, naopak pojedou smíšené deblkanoe a kajakáře čekají závody ve slalomcrossu.