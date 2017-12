Vítězná neděle pro Freitaga, čeští skokané v Titisee nebodovali

Německo

1. Freitag 128,4 b. (145 m), 2. Wellinger (oba Něm.) 126,0 (139,5), 3. Tande (Nor.) 122,5 (135,5), 4. D. Kobajaši (Jap.) 120,9 (137,5), 5. Johansson (Nor.) 119,1 (130,5), 6. Stoch (Pol.) 114,5 (130,5), 7. Forfang (Nor.) 113,5 (130), 8. Schmid (Něm.) 113,0 (133), 9. Damjan (Slovin.) 112,8 (129,5), 10. Kasai (Jap.) 112,6 (130), ...34. Štursa 75,5 (103,5), 46. Hlava 60,7 (103,5), 47. Koudelka (všichni ČR) 54,8 (95).

Průběžné pořadí (po 5 z 23 závodů): 1. Freitag 370, 2. Wellinger 319, 3. Tande 280, 4. Kraft (Rak.) 212, 5. Forfang 205, 6. Stoch 183, ...44. Štursa 3.