Obří slalom v Lienzu pro Brignoneovou, Pauláthová vypadla v prvním kole

Závod SP ve sjezdovém lyžování v Lienzu (Rakousko) Ženy - obří slalom: 1. Brignoneová (It.) 2:05,52 (1:02,93+1:02,59), 2. Rebensburgová (Něm.) -0,04 (1:02,76+1:02,80), 3. Shiffrinová (USA) -0,08 (1:02,81+1:02,79), 4. Worleyová (Fr.) -0,26 (1:03,02+1:02,76), 5. Brunnerová (Rak.) -0,33 (1:03,22+1:02,63), 6. Drevová (Slovin.) -0,53 (1:03,04+1:03,01), 7. Vlhová (SR) -0,60 (1:03,82+1:02,30), 8. Hrovatová (Slovin.) -0,73 (1:03,67+1:02,58), 9. Mowinckelová (Nor.) -1,17 (1:03,50+1:03,19), 10. Gutová (Švýc.) -1,24 (1:03,54+1:03,22), ...Pauláthová (ČR) nedokončila 1. kolo. Průběžné pořadí obřího slalomu (po 4 z 9 závodů): 1. Rebensburgová 298, 2. Shiffrinová 285, 3. Worleyová 250, 4. Mölggová (It.) 200, 5. Brunnerová 158, 6. Mowinckelová 139. Průběžné pořadí SP (po 14 závodech): 1. Shiffrinová 881, 2. Rebensburgová 510, 3. Vlhová 385, 4. Weiratherová (Licht.) 374, 5. Worleyová 336, 6. Gisinová (Švýc.) 323, ...48. Ledecká 56, 107. Dubovská (obě ČR) 2.