Neffová vyhrál pět dnů po ME závod SP. Nash byla při návratu čtrnáctá

SP v cross country horských kol v Mont-Sainte-Anne Ženy: 1. Neffová (Švýc.) 1:29:27, 2. Langvadová (Dán.) -1:52, 3. Battyová (Kan.) -2:06, 4. Bělomojná (Ukr.) -2:59, 5. Tauberová (Niz.) -4:00, 6. Courtneyová (USA) -4:01, ...14. Nash -8:54, 18. Štěpánová -11:39, 28. Škarnitzlová (všechny ČR) -2 kola. Průběžné pořadí SP (po 6 ze 7 závodů): 1. Neffová 1660, 2. Langvadová 1458, 3. Wloszczowská (Pol.) 1077, 4. Battyová 1070, 5. Kellerová (Švýc.) 1060, 6. Tauberová 1050, ...19. Škarnitzlová 429, 25. Štěpánová 336, 44. Nash 153, 72. Ježková 56, 110. Pichlíková 11, 114. Veselá (všechny ČR) 8. Muži do 23 let: 1. Hatherly (JAR) 1:17:44, 2. Blevins (USA) -28, 3. Ulloa (Mex.) -1:18, ...18. Průdek -6:34, 42. Skála (oba ČR) -1 kolo. Průběžné pořadí SP (po 6 ze 7 závodů): 1. Dubau (Fr.) 310, 2. Fagerhaug (Nor.) 300, 3. Colombo (Švýc.) 274, ...19. Průdek 68. Ženy do 23 let: 1. Freiová (Švýc.) 1:16:16, 2. Richardsová (Brit.) -1:13, 3. Degnová (Dán.) -3:13, ...13. Czeczinkarová (ČR) -10:06. Průběžné pořadí SP (po 6 ze 7 závodů): 1. Freiová 520, 2. Degnová 400, 3. Richardsová 340, ...16. Czeczinkarová 73, 37. Průdková (ČR) 13.