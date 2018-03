Fourcada zradily bolesti břicha. Vyhrál Šipulin, Moravec byl dvacátý

Světový pohár v biatlonu Kontiolahti Muži - sprint (10 km): 1. Šipulin (Rus.) 23:51,6 (0 trest. okruhů), 2. Rastorgujevs (Lot.) -5,8 (0), 3. Fillon Maillet (Fr.) -17,3 (0), 4. J. Bö (Nor.) -19,0 (2), 5. Peiffer (Něm.) -27,4 (1), 6. Desthieux (Fr.) -28,3 (1), 7. Lesser -30,6 (1), 8. Schempp (oba Něm.) -32,0 (2), 9. Hofer -35,2 (1), 10. Windisch (oba It.) -38,3 (1), ...20. Moravec -51,2 (1), 44. Václavík -1:43,0 (3), 66. Soukup -2:19,9 (1), 88. Krčmář (všichni ČR) -3:04,4 (4). Průběžné pořadí SP (po 16 z 22 závodů): 1. M. Fourcade (Fr.) 834, 2. J. Bö 823, 4. Šipulin 520, 4. Fak (Slovin.) 490, 5. Peiffer 483, 6. T. Bö (Nor.) 442, ...23. Moravec 238, 25. Krčmář 215, 39. Šlesingr 108, 76. Soukup 16, 82. Krupčík 9, 87. Václavík (všichni ČR) 7.